Настоятель афонского монастыря рассказал о духовном подвиге святого Феодора Студита

В Свято-Успенском Жировичском монастыре, которой находится в белорусском селе Жировичи, 22-23 июня состоялась монашеская конференция на тему: «Преподобный Феодор Студит - игумен общежительного монастыря».

Возглавил мероприятие митрополит Минский и Заславский Павел (Пономарев). В конференции приняли участие представители епископата, духовенства, настоятели и насельники белорусских монастырей, а также гость со Святой Горы игумен афонского монастыря Ксенофонт архимандрит Алексий (Мандзирис).

Участники конференции рассказали о жизни преподобного Феодора Студита; о его значимости в устроении монашеского быта, описанного в Студийском уставе; о творениях аскетического характера, которые написал преподобный, а также о том, как живет основанная святым обитель в Константинополе.

В частности, гость со Святой Горы, архимандрит Алексий (Мандзирис), игумен монастыря Ксенофонт выступил с докладом: «Святой Феодор Студит как игумен и духовный отец». Делегация из афонской обители прибыла в Республику Беларусь 21 июня. Сопровождали игумена Алексия иеромонах Давид и монах Феодосий, насельники обители Ксенофонт.

В рамках мероприятии состоялся круглый стол, на котором его участники обсудили вопросы организации монастырского быта и жизни монахов в условиях современности.

В завершение организаторы провели анонимное анкетирование участников, относительно их впечатлений о состоявшейся конференции.

Также участники конференции соборно молились во время литургии в Свято-Успенском Жировичском монастыре.

Организаторы конференции: Синодальный отдел по делам монастырей и монашеству Белорусского экзархата и Свято-Успенская ставропигиальная Жировичская обитель.

По материалам из открытых источников. Фото: monasterium.by.

***Преподобный Феодор Студит (759-826 гг.) – византийский монах-аскет, реформатор монашеской жизни, основатель Студийского монастыря в Константинополе (современный Стамбул), который живет по Студийскому Уставу, написанному преподобным Феодором. Дни памяти святого – 24 ноября (по новому стилю) и день обретения мощей - 8 февраля (по новому стилю).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".