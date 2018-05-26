Женщины на Святой Горе: современные истории нарушений многовекового запрета

Как известно, женщины не могут совершать паломничество на Святую Гору. В связи с этим в Греции действует закон, согласно которому осознанное нарушение запрета карается – вплоть до нескольких лет тюремного заключения. Однако этот многовековой запрет - «аватон» все же иногда нарушается. Мы собрали некоторые случаи нарушений женщинами афонского устава, которые были обнародованы в СМИ.

В мае 2008 года четыре женщины, возрастом от 27 до 32 лет, из Республики Молдова пытались незаконно добраться из Турции в Грецию. Женщины рассказали, что нарушили запрет не намеренно – их по ошибке высадили в недозволенном месте – у берегов Афона. Так как это был невольный грех, представители администрации Святой Горы, выслушав объяснения нарушительниц, отпустили их.

В январе 2008 года десять эмансипированных женщин из Греции, среди которых была депутат одной из греческих партий, также нарушили аватон.

До этого, в конце 60-х годов ХХ века 5 туристок из Франции и Италии попали на Афон. Когда их задержали – женщины сказали, что им ничего не известно о запрете.

В 1954 году группа из пяти женщин-ученых на лодке добрались до берегов Святой Горы и направились в один из монастырей. В том же году журналистка из Греции тайком пробралась на Афон.

В 1953 году Мария Поимениду, из Греции, переодевшись в мужскую одежду, в течение трех суток пребывала на Святой Горе. Этот случай стал поводом для принятия официального закона о запрете посещения Афона женщинами. Его нарушение карается до 12 лет тюремного заключения.

Известно, что ранее, во время гражданской войны в Греции 1946-1949 гг. женщины вынуждены были посещать Святую Гору, перегоняя скот, чтобы уберечь его. В то же время 17-летняя партизанка Евгения Пегиу также перешла Афон.

Одним из самых резонансных нарушений афонского запрета является случай с «Мисс Европа – 1930». Тогда победительница конкурса «Мисс Европа» - 18-летняя Алики Диплараку из Греции, дочь успешного адвоката, посетила Афон. Она проникла на Святую Гору на яхте богатого бизнесмена, замаскировавшись под мужчину – переодевшись в одежду своего жениха. В таком виде девушка посетила монастыри Афона, тога никто и не заподозрил, что это женщина. Когда эта история появилась в СМИ – разгорелся скандал. Тогда девушке дали прозвище «Сатана».

После этого Алики тяжело заболела и лечилась в Швейцарии. Болезнь послужила ей во благо – она осмыслила свою жизнь, свой дерзостный поступок и публично раскаялась. Она обратилась к святогорцам, прося, чтобы они простили ее. Сохранился текст этого письма, в котором девушка описала, как она нарушала запрет и свои размышления о том, как ее наказала Божия Матерь.

«Познала я, однако, и твердо убеждена, что это есть наказание Пресвятой Богородицы, к Которой показала я своё неуважение. Не надо было мне, образованной девушке, поступать так, как я поступила. Я теперь несказанно каюсь в содеянном и умоляю Пресвятую Богородицу простить меня. Просите и вы, досточтимые Отцы за мою грешную душу», - написала девушка.

Она также пожертвовала Святой Горе 5000 драхм, прося, помолится о ее здоровье во время литургии.

Раскаяние девушки принял Господь, она получила исцеление и умерла в возрасте 90 лет в Англии в 2002 году.

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".