Арсений Коневский: святой, который потрудился во всех афонских монастырях

Православные христиане 25 июня (по новому стилю) отметили день памяти афонского святого блаженного Арсения. Святой получил на Афоне благословение на создание Коневского Рождество-Богородичного монастыря.

Святой Арсений родился в Великом Новгороде. Он принял монашеский постриг в монастыре, на Лисьей горе и стал образцом монашеской жизни, как отзывались о нем насельники обители.

Однажды монастырь посетили монахи со Святой Горы. Арсений, который и до этого желал отправиться на Афон, припал к ногам игумена, умоляя отпустить его. Настоятель не хотел отпускать монаха, но все же согласился и благословил.

Придя на Святую Гору, он встретился с игуменом Иоанном.

Арсений работал вместе со всей братией, выполнял, в разное время своей жизни, многие послушания. Особо хорошо ему удавалось ковать медные сосуды. Занимаясь этим делом, он пребывал в безмолвии и молитве. В ночное время он также мало отдыхал, преимущественно молился.

Он работал не только для своего монастыря, но и для многих других святогорских обителей. Ему приносили медь, потому что знали о его таланте изготовления сосудов.

Он переживал, что приходившие к нему люди обременяют братию. Потому он взял у настоятеля благословение, чтобы пожить во всех афонских монастырях, работая в каждом из них. Так он трудился в течение трех лет.

Затем он захотел вернуться на Родину, чтобы основать монастырь в честь Пресвятой Богородицы. Когда Арсений рассказал о своем желании игумену, тот пророчески сказал, что через него Господь возведет монастырь на севере, который по его молитвам «спасется от бесовской прелести и суеверий».

Настоятель афонского монастыря благословил Арсения двойным образом – Богородицы и Спаса Нерукотворного. Эта икона также известна как образ Божией Матери «Коневская».

Также игумен вручил ему монашеский Устав и произнес молитву: «Боже отец наших, призри от престола славы Твоей на раба Твоего Арсения, да почиет на нем всегда благодать Духа Твоего Святаго и пребудет с ним благословение Твое».

В 1393 году Арсений с афонским благословением вернулся в Великий Новгород. Он пришел к архиепископу Иоанну, чтобы получить благословение на строительство обители в честь Рождества Богородицы. Владыка также дал свое благословение на это доброе дело.

Он отплыл через Ладожское озеро в Валаам, а после – решил найти уединенное место, которым стал Коневский остров. Здесь раньше располагалось языческое место служения – таким образом, сбылось пророчество афонского настоятеля о том, что он избавит это место от «бесовской прелести и суеверий».

Когда устроилась монашеская жизнь в обители, Арсений снова отправился на Святую Гору. Тогда в основанном им монастыре случился голод. Монахи даже хотели покинуть обитель.

Тогда старец Иоаким ушел на соседнюю гору, где раньше жил блаженный Арсений и молился Божией Матери, чтобы Она дала им еду. После молитвы он уснул и во сне увидел Пресвятую Деву, Которая повелела не покидать обитель. Она также сказала, что Арсений вскоре вернется со всем необходимым. На следующий день Арсений приплыл на двух больших судах, везя с собой изобилие припасов.

Он умер в глубокой старости 25 июня 1447 года.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".