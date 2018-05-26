Петр Афонский: подвижник, которого спасли Николай Чудотворец и Симеон Богоприимец

Православная Церковь 25 июня (по новому стилю) отметила день памяти святого Петра Афонского. Преподобный вел подвижническую жизнь на Святой Горе, куда ему велела отправиться Богоматерь. Также его чудесным образом вывели из тюрьмы святитель Николай и Симеон Богоприимец.

Святой Петр родился в Константинополе. До монашества он был схоластиком (философом) и полководцем.

Во время войны в Сирии он попал в плен. Сидя в заключении, он анализировал духовные причины своей неволи. Он вспомнил, что когда-то обещал Богу, что уйдет в монашество, однако не исполнил этого. Петр не унывал, а продолжал молиться, осознавая свою вину и вспоминая, как апостол Петр вывел из тюрьмы Николая Чудотворца.

После молитвы ему во сне явился святитель Николай, говоря, что молитвы его услышаны, однако за медлительность в исполнении обета, Бог также не спешит его вызволять. Он сказал Петру быть терпеливым и продолжать молится. Он велел узнику поесть, а затем стал невидим.

Спустя немного времени, святитель снова вернулся к заключенному и повелел молиться праведному Симеону Богоприимцу. Николай Чудотворец также уверил его, что и он попросит святого Симеона о помощи.

В третий раз святитель Николай явился ему наяву и сказал, что его молитва услышана Богом. К Петру пришел старец Симеон, держа в руке золотой жезл и сказал, чтобы он исполнил то, что обещал. Петр вновь пообещал, что примет монашество. Тогда Симеон коснулся жезлом его оков и они рассыпались. Он повелел Петру беспрепятственно идти. Все они вышли и оказались за пределами крепости.

Петр подумал, что все это ему снится, но святой Симеон уверил его, что это не сон. Святитель Николай велел Петру поесть и взять еды с собой в дорогу.

Святой Петр благодарил Бога за чудесное избавление и отправился в Рим. Здесь святитель Николай вновь напомнил, что если он не сдержит обещаний, то снова попадет в тюрьму.

Папа Римский во сне увидел Петра, и святитель Николай рассказал ему его историю. Увидев Петра на литургии, он подозвал его и расспросил о случившемся и постриг его в монашество.

Петр на корабле покинул Рим. Команда прибыла в некий город, в котором святой Петр исцелил от горячки одного человека.

Во время продолжительных плаваний ему во сне явилась Богородица. Петр просил указать ему место, где ему предстоит жить. Пресвятая Дева велела ему отправляться на Афон.

Когда корабль достиг Святой Горы – судно само остановилось. Петр спросил у корабельщика, как называется этот остров. «Афон» - ответил он. Святой сошел на берег и поблагодарил Бога.

На Святой Горе Петр поселился в пещере, где жили змеи. Но как только он перекрестил это место – гады покинули его. Однако демоны не отступали – они являлись ему, искушали его под видом ангелов. Святой одолевал их, призывая на помощь Господа и Богородицу, Которая явилась ему и сказала, что вскоре к нему придёт настоящий ангел.

Много лет он не видел ни одного человека, питался манной, показанной Ангелом, которая падала с неба в виде росы, потом сгущалась и делалась подобной меду.

Святого обнаружил охотник. Он охотился на лань, которая привела его к пещере святого. Петр беседовал с охотником, которого сперва напугал вид отшельника. Он пожелал остаться жить с ним, но Петр сказал, что он еще не готов к этому.

Через год усиленной духовной подготовки охотник и еще два инока пришли вновь к святому Петру, но увидели его уже мертвым. Он лежал, крестообразно сложив руки на груди.

По молитве у мощей святого происходило множество исцелений, в том числе от беснования.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".