"Достойно есть": икона, перед которой молился Архангел Гавриил

В столичном соборе Афона в честь Успения Пресвятой Богородицы, 24 июня (по новому стилю) отмечали панигир. Здесь в алтаре пребывает чтимая во всем православном мире чудотворная икона Пресвятой Девы «Достойно есть».

Название святыни говорит о ее связи с молитвой, которую знают все православные христиане. История иконы берет свое начало в X веке. Тогда в пещере, возле Кареи – столицы Святой Горы жили старец и послушник. Накануне воскресенья, 24 июня (по новому стилю) 982 года, старец пошел на всенощное бдение в монастырь, а послушник остался в пещере.

Ночью в двери их келии кто-то постучался. Послушник открыл, так как на Святой Горе немало отшельников, живущих в горах, которые иногда приходят к другим монахам. Незнакомый инок выпил воды. Затем они стали вместе молиться.

Когда дошел черед до молитвы «Честнейшую Херувим», таинственный гость сказал, что в их местности она звучит по-другому – он добавил в начале молитвы слова: «Достойно есть, яко воистину блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего».

В тот момент, когда прозвучало это песнопение, икона Богородицы «Милующая», которая находилась в пещере, озарилась светом. Послушник не сдержал слез радости.

Затем он попросил незнакомца записать слова молитвы. Гость согласился и написал их… пальцем на каменной плите, словно это был воск!

Таинственный незнакомец представился Гавриилом, а после - стал невидимым. От образа Божией Матери еще некоторое время исходил дивный свет.

Крайне удивленный послушник рассказал все старцу, когда он вернулся со службы. Он также продемонстрировал каменную плиту, на которой четко были видны слова молитвы.

Старец был духовно опытным человеком и сразу определил, что приходил к ним Архангел Гавриил, которого Бог послал на землю, чтобы христиане узнали эту молитву Пресвятой Деве.

Подвижники рассказали проту – настоятелю Святой Горы о происшедшем. Он повелел созвать Собор старцев, на котором еще раз показали всем собравшимся плиту и рассказали удивительную историю.

Затем плиту отправили Константинопольскому Патриарху. Образ Пресвятой Богородицы с тех пор стали назвать – «Достойно есть», или «Милующая». Позже ее поместили в соборе, в столице Афона, где она хранится и сегодня.

С тех пор ангельская молитва звучит из уст православных христиан по всему миру, во время церковных богослужений и в конце домашних молитв.

Чудотворный образ Божией Матери «Достойно есть» почитается по всему православному миру. Ее копия хранится во многих православных храмах и домах верующих.

Верующие отмечают, что их молитвы об исцелении, об окончании всякого дела, о помощи при эпидемиях и несчастных случаях, о счастье в семейной жизни услышала Божия Матерь, когда они молились перед ее образом «Достойно есть».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".