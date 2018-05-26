Мученик Савва Стагирит: афонский святой, знавший о своей смерти
Православная Церковь 23 июня (по новому стилю отмечает) день памяти афонского преподобномученика Саввы Стагирита. Святой заранее знал о том, как он умрет.
Святой Савва родился в XVIII веке в селении Стагиры. Известно, что здесь также появился на свет всемирно известный философ Аристотель. Об этом небольшом городе говорят, что Аристотель прославил его до Христа, а святой Савва – во времена широкого распространения христианства.
Он принял монашество на Святой Горе Афон, в обители Констамонит. В те времена монастырь поддерживал связь с родиной святого. Благотворителем, жертвовавшим на строительство собора, который строился в Констамоните, был архимандрит Симеон. Он также родился в Стагирах.
Жизнь святого Саввы в монастыре отличалась сосредоточенной молитвой, посещением служб и усердным исполнением послушаний. Монах готовился к мученичеству за Христа. О его мученической смерти оставил письменное сведение монах Досифей Констамонит. Эта рукопись хранится в монастырской библиотеке под номером 123, под названием «Новые записи о новоявленных священномучениках и преподобномучениках, отцах святогорцах, во время греческой революции османами убитых».
Согласно рукописи, святой мученик Савва пред смертью отправился в Иверский монастырь. Покидая Консамонит, он рассказал монаху, из числа братии, что он знает о том, как он умрет. Ночью в видении Савва увидел, что враги, которые его будут преследовать, убьют его. В тот момент его душа поднимется на небеса.
Ведение сбылось – святой, вместе с мирским мужчиной, монастырским слугой, были убиты недалеко от обители Зограф. Примечательно, что убитый мужчина также был родом из Стагир.
Это произошло во время революции в Греции в 1822 году. Тогда турки в Иериссоне на третий день Пасхи убили 400 человек. Досифей, оставивший рукопись о смерти святого, упоминает, что святой Савва погиб между обителью Зограф и Иериссоном.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".