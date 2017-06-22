Исследователи Афона объявили конкурс на лучшее фото на тему православного наследия

В Украине стартовал фотоконкурс «Моей души прекрасный уголок» на лучшее фото на тему православного наследия.

Как сообщили организаторы - благотворительный фонд «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», конкурс проводится на кануне большого православного праздника - дня Петра и Павла, и его победителю будет вручена икона со Святой Горы Афон.

Правила участия в конкурсе были оглашены на официальной странице БФ в Фейсбук.

Фотоконкурс продлится до 10 июля. Все фотографии будут опубликованы на официальной странице благотворительного фонда «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» в Фейсбук.

Определение победителя пройдет путем голосования, которое завершится 12 июля, в день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла. Икону апостолов Петра и Павла со Святой Горы Афон получит автор работы, которая наберет наибольшее количество отметок «Нравится».