Духовная сокровищница Святой Горы: о благородстве души

Согласно учению Православной Церкви, благородство – очень важная черта характера человека. Имеется в виду не благородное, знатное происхождение, а благородство души – истинное сокровище, которое не меркнет никогда. Изречения святых и старцев Святой Горы Афон помогут понять, что такое христианское благородство и как его достигнуть.

«Сегодня мы с одним отцом ... говорили о благородстве души.... Действительно она благородная, ибо приняла благородство от Самого Господа, которое Он дал ей, любя ее. И мы должны хранить его; а хранится оно все тем же благородством, которое дал душе Господь».

(Преподобный Силуан Афонский).

«Бог хочет помочь усопшим, потому что Ему больно за них, однако Он не делает этого, потому что у Него есть благородство».

(Преподобный Паисий Святогорец).

«…всегда используйте для вашего духовного преуспеяния послушание и делайте его с благородством».

(Архимандрит Ефрем, настоятель монастыря Ватопед).

«Когда по воскресении Господь явился ученикам Своим, и стал говорить Апостолу Петру, то не укорил его, но благородно спросил: «Любишь ли Меня?» (Иоан. 21, 15). Это ласковое слово отеческой любви Господа учит нас, чтобы и мы также поступали с людьми, когда кто-нибудь нас обидит. В этом и есть благородство Христово, и оно непостижимо человеку, и познается только Духом Святым».

(Преподобный Силуан Афонский).

«Родители должны приобрести душевное благородство по отношению к детям. Но если они не живут со Христом, то они не достигнут этого».

(Старец Ефрем, скитоначальник афонского скита святого Андрея Первозванного).

«В духовном благородстве есть духовное правосудие, и в духовном правосудии есть духовное благородство, или, лучше сказать, благородство и есть духовное правосудие. Поэтому для человека, в котором есть духовное благородство, нет закона: "праведнику закон не лежит". Такой человек предпочитает быть убитым, чем убить самому».

(Преподобный Паисий Святогорец).

«Христианин благороден. В чем это вываражается?! В том, что Христианин предпочитать терпеть обиды, чем обижать! Как это происходит? - Когда в нас придет добро, любовь, тогда мы забываем о причиненном нам зле. Мы этого зла уже не видим! Здесь сокрыта тайна. Когда зло приходит к нам из демонического мира, вы не можете его избежать, потому что – оно входит в нашу жизнь… Но можно научиться зло не видеть, и оно исчезнет!».

(Преподобный Порфирий Кавсокаливит).

«Эта Кровь (Христова – ред.) делает сияющим царский образ нашей души, рождает невыразимую красоту, не дает увянуть благородству в душе, орошая ее непрестанно и питая».

(Преподобный Никодим Святогорец).

«Все в его существе дышало смиренномудрием: лицо светлое, улыбка теплая, слово кроткое и назидательное, деликатность, радость и простота, то, как он скрывал свои подвиги и монашеское делание, – одним словом, его духовное благородство. Редко мне доводилось видеть человека более благородного, чем отец Дионисий».

(Архимандрит Ефрем Ватопедский о афонском старце Дионисии (Игнате)).

«Если человек приобретёт благородство, то всё это преодолеет. Он действует, исходя не из сухой логики, потому что благородство вне логики».

(Преподобный Паисий Святогорец).

«Внешнее поведение сего мужа было очень простым, и в то же время его несомненным качеством было внутреннее благородство, если хотите, аристократизм в высшем смысле этого слова. При общении с ним в самых разнообразных условиях человек даже самой тонкой интуиции не мог бы заметить в нем грубых движений сердца; отталкивания, неуважения, невнимания, позы и подобного. Это был воистину благородный муж, как может быть благородным только христианин».

(Иеромонах Софроний о преподобном Силуане Афонском).

Благородство, благородство, чтобы соединиться со Христом, - без этого преуспеяние невозможно. Если бы вы знали, что даёт благородство, вы бы гонялись за ним день и ночь, забыли бы и про сон. Если человек внимательно рассмотрит духовное благородство, то найдёт сокрытое в нём величие Божие!».

(Преподобный Паисий Святогорец).

«Не будем молитвой насиловать Бога. Не будем просить у Бога избавить нас от чего-либо, от болезни и тому подобного или разрешить наши проблемы, Но будем просить у Него силы и укрепления, чтобы перенести все. Как Он с благородством стучит в двери нашей души, так и мы будем благородно просить того, чего желаем. И если Господь не отвечает, будем прекращать просить о том».

(Преподобный Порфирий Кавсокаливит).

«Вы, отцы, подражайте мудрости патриарха Авраама, который взял жену простую. Не ища ни богатства, ни благородного происхождения, ни красоты тела, ничего другого, кроме благородства души. А вы, матери, именно так и воспитывайте ваших дев. Вы, женихи, которые хотите взять их, берите со всяким приличием... и всегда прося Бога быть посредником во всех ваших делах».

(Старец Иосиф Ватопедский).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".