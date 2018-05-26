Афонский мученик Феофан, во время казни которого небе появилась белая птица

Православные христиане 21 июня (по новому стилю) отмечали память удивительного афонского святого. Его личная Голгофа стала искуплением для него самого и побудила к обращению в христианство многих безбожников.

Мученик Феофан жил в XVI веке. Известно, что он был родом из селения Запанти, которое расположено на Пелопоннесском полуострове. В миру его звали Феодор.

Подростком он учился на портного в Константинополе. Однако он не завершил учебу – убежал от учителя, так как он плохо относился к парню.

Федор присутствовал на городском празднике, организованном по случаю обрезания сына султана. На этом мероприятии он отрекся от Христа.

Парень учился 6 лет в школе янычар при дворце. Здесь он выучил турецкий и арабский язык.

Из-за греха отречения от Христа его мучала совесть. Он начал ездить по святым местам. Так он повстречал митрополита Филадельфии Гавриила, который помог парню, укрепив его в вере и постриг в монашество с именем Феофан. Митрополит сказал монаху, что ему нужно вернуться туда, где он совершил грех отречения и публично признать себя христианином.

Феофан так и поступил. Но никто его не узнал. В Афинах он пришел к судье и назвался христианином. Однако служитель закона просто выгнал его. То же происходило в других городах, у других судьей.

Феофан отправился на Святую Гору. Святогорцы поддержали его желание искупить грех публично. Духовник Евфимий наставлял его и причастил.

Затем он вновь пришел в столицу, где обратился с речью к толпе, среди которой были узнавшие его люди. Он вновь предстал перед судом и получил наказание - 700 ударов кнутом и тюремное заключение. Здесь с ним строго обращались смотрители.

Однажды он в течение 3 часов неподвижно стоял и молился, а когда сказал «Аминь» - произошло землетрясение, тюрьма наполнилась светом, который освящал Феофана. Его лицо стало как лик ангела, ноги освободились от цепей. Охранники так испугались, что пали на землю, прося прощения. Некоторые даже крестились после этого.

Святого вновь вызвали к чиновникам. Его уговаривали снова принять ислам. Святой отказался и ему вынесли смертный приговор.

Мученику крестообразно вырезали полоски кожи на спине и груди. После чего его пригвоздили к седлу мула, усадив его задом наперед, так повезли по всему городу.

Прибыв на место казни, его обнажили и повесили на крюки. Толпа бросала в него камни и наносила удары палками. Феофан благодарил Господа, что ему удалось сподобиться смерти желанным способом – мученически искупить грех вероотступничества. Также он молился, чтобы Бог через него явил чудо для вразумления безбожных людей.

Бог услышал его молитву – на небе появилась белая птица, которая села ему на голову. Увидев ее, Феофан обрадовался и боль отступила. Тогда многие люди уверовали в Бога, говоря: «Христос, Которого он проповедует, действительно Бог!».

Вечером произошло событие, напоминающие Голгофу и последние часы жизни Христа. Спустя 3 часа мученик закричал: «Жажду!». Тогда один человек сказал ему: «Стань как мы, и я дам тебе пить». Святой ответил, что жаждет он их спасения, а освежит водой его Сам Христос. Ночью раздались удары грома, а свет, исходящий с неба, освятил тело Феофана, очень напугав охрану.

В ту ночь многие люди уверовали во Христа. Турки разгневались и острыми предметами начали терзать святого. Когда Феофану вырвали глаза, он умер. Это произошло 21 июня (по новому стилю)1588 года.

Христиане выкупили тело мученика и похоронили. Землю, на которую пролилась его кровь, они также тщательно собрали. От нее потом многие получали исцеления.

Бог наказал мучителей святого – многие из них потеряли зрение, у некоторых – отсохли руки, другие - потеряв рассудок. Те, кто раскаялись и помолились мученику – исцелились.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".