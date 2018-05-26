13 изречений афонских монахов о язычестве

1. «Сегодня мы видим возвращение язычества или наступление сект, расцвет ереси этнофилитизма на украинской земле. Все это говорит только о том, что украинцы сами делают такой выбор – отступить от христианства, отвернуться от Христа, единственной канонической Церкви – Украинской Православной Церкви во главе с её Предстоятелем – Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием, которого мы можем охарактеризовать очень коротко: «раб Божий». Это означает, что украинцы выбирают не спасение, а погибель, отдаются во власть своих грехов, страстей, слабостей. И это очень плохо». (Игумен монастыря Ксенофонт архимандрит Алексий (Мадзирис).

2. «…еще Святой равноапостольный Константин Великий упразднил идолопоклонство и сделал христианство государственной религией всей тогдашней Римской империи. И вот сегодня нас снова хотят вернуть в идолопоклонство… На Православие ополчилась целая куча различных религиозных учений. Но все это не удержится - распадется как карточный домик». (Преподобный Паисий Святогорец).

3. «Ученик Христов отличается и от грешников, и от язычников не тем, что он любит любящих его, но тем, что стремится любить даже тех, кто ненавидит и обижает его». (Преподобный Силуан Афонский).

4. «Гуманизм, пытаясь упразднить веру и в ней одной укорененное боговедение, водружает на их месте нового идола — «позитивное», или «научное», знание и отводит ему самое почетное место в пантеоне лжебогов». (Старец Иосиф Ватопедский).

5. «Сколько раз, отрекшись от Христа, ты надеялся только на свои силы и поклонялся деньгам, как идолу! Потому апостол Павел и называет любостяжание идолопоклонством. Говоря проще, ты предпочитаешь Христу какую-нибудь булавку и этим отрекаешься от Него. Потому-то и говорил Златоуст, что «есть много способов, которыми можно отречься от Христа». (Преподобный Никодим Святогорец).

6. «Влекомые общечеловеческим инстинктом веры, но не имевшие понятия об истинном богопочитании, языческие народы в поисках божества поклонялись то силам и стихиям природы, то собственным героям, благодетелям и даже тиранам, когда те отходили в мир иной». (Старец Иосиф Ватопедский).

7. «Друзья почитают друг друга, но не обожествляют. Очевидно для всех, что именно это, конечно, Моисей получил от Бога и именно этому он научил затем народ.

Однако, этот же самый Моисей и в то же время не оставил ничего, чтобы запрещало делать изображения». (Святитель Григорий Палама).

8. «И у язычников душа чувствовала, что Бог есть, хотя они и не знали, как почитать истинного Бога. Но Дух Святой научил Святых Пророков, потом Апостолов, потом Святых Отцов и Епископов наших, и так истинная вера дошла до нас. И мы познали Господа Духом Святым, и когда познали, то душа утвердилась в Нем». (Преподобный Силуан Афонский).

9. «Несчастные люди увлекаются всеми этими лжеучениями, потому что они удалились от Бога и дошли до помрачения!». (Преподобный Паисий Святогорец).

10. «Однако это не идолопоклонство (почитание икон – ред.), в котором иные обвиняют Церковь. Икона станет идолом, если я скажу, что дерево, на котором она написана, является Богом. Мы не говорим такого». (Преподобный Силуан Афонский).

11. «До эпохи антихриста непрестанная брань сатаны против человечества заключалась в бесконечных попытках увести его от истинного богопознания и богопочитания, навязав людям вместо единого Бога множество идолов. Но когда настанет время его, с позволения сказать, «духовного воплощения», диавол прибегнет к новому образу лжи и предложит миру в качестве божества собственное подобие, присвоив ему, а через него и себе, поклонение, подобающее единому Богу». (Старец Иосиф Ватопедский).

12. «Греки тоже служили тварям, но так, как если бы это были бы боги. Мы же тоже почитаем их, но мы чрез них возводимся к славе Божией». (Святитель Григорий Палама).

13. «Некоторые святые, тот же Нил Мироточивый, писали, что перед воцарением Антихриста отрезвевшее человечество на некоторое время обратится к Богу. Языческий мир вновь будет оглашен истиной Благой Вести - чтобы, впрочем, вскоре низринуться в еще большее зло». (Из книги «Старцы о последних временах»).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".