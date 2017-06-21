Афониада: вышел короткометражный фильм о школе на Святой Горе (видео)

Вышел короткометражный фильм об учебе в Афониаде. В фильм показана судьба православного священника, который в свое время учился в афонской богословской школе.

Уникальные кадры о жизни учеников сопровождаются вставками текста из Библии, молитвой и спокойной музыкой. Авторы фильма сняли также красивые виды Афона.

Короткометражка настраивает на размышления о жизненном пути человека, о том, как говорится в видео: «когда идешь на гору – нужно идти до самой вершины» - о пути к Богу.

Авторы фильма рекомендуют посмотреть его всем детям и молодежи – людям, которым только предстоит выбор жизненного пути.

В короткометражке освещена также тема послушания в доступной для детей и подростков форме. Просмотреть фильм можно здесь https://www.youtube.com/watch?v=Fq2TqgmfXzw

***Афониада – богословская школа на Святой Горе Афон. Ее основал Константинопольский Патриарх Кирилл V в 1748 году.

Сегодня это учебное заведение действует при Свято-Андреевском скиту. В школе учатся мальчики из разных стран мира. Каждый год учебное заведение принимает около 100 учеников, старше 12-летнего возраста. Преподают в школе на греческом языке.

Примечательно, что дети во время учебы отрезаны от внешнего мира, не имея возможно общаться с родными. Ими опекаются учителя, которые проживают в корпусе с учениками.

Ребята ежедневно посещают богослужения, читают жития святых.

По окончании Афониады, ее воспитанники могут без экзаменов поступить в греческие высшие учебные заведения на богословские факультеты.