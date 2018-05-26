Кем работают афонские монахи: виды послушаний на Святой Горе

Монашеская жизнь состоит из молитвы и послушания. На Святой Горе Афон за каждым монахом закреплено то или иное послушание – это вид работы, которую исполняют святогорцы.

В начале каждого года во всех афонских обителях проводятся сборы, на которых братия получает назначения на послушания. На Афоне есть обычай – каждый год монахи получают новые послушания, не такие, как они исполняли в прошлом году. Однако иногда монаха могут оставить на прежнем послушании еще на год.

Назначения происходит так: после заседания братия поочередно, по старшинству входит к игумену за благословением. Игумен, в присутствии старцев, оглашает каждому решение о его новых обязанностях.

Полный перечень послушаний - во внутреннем уставе обители. Его корректировка допускается строго по постановлению духовного собора.

Большая часть работ связана с обеспечением церковных служб, поддержанием святынь в чистоте, обслуживанием насельников и паломников.

К примеру, согласно уставу лавры Афанасия Великого, монахи могут исполнять послушания:

· представителя монастыря в Священном Киноте;

· секретаря;

· казначея;

· помощника эконома. Примечательно, что Экономом лавры является Сама Матерь Божия;

· сопроводителя гостей, привратника. Этот человек обязан встречать паломников и проводить их в гостиницу;

· архондаря. Монах, исполняющий это послушание должен обустроить пребывание постояльцев в гостинице и их питание;

· игумениариса – монаха, помогающего игумену;

· экклисиарха. Этот человек имеет те же обязанности, что и пономарь – прислуживает на богослужении;

· типикаря, или уставщика. Монах обязан следить за ходом службы;

· виматаря, или ризничного, ответственного за убранство мощей и алтаря;

· келаря. Это монах, который отвечает за хранение продуктовых запасов;

· поваря; пекаря;

· больничного брата;

· гирокома – человека, ухаживающего за немощными пожилыми насельниками обители;

· трапезника – монаха, отвечающего за обеспечение общей трапезы, распределение хлеба;

· просфорника;

· портного; сапожника;

· арсанаря – смотрителя за корабельной пристанью;

· садовника и огородника; виноградаря.

Кроме этого перечня послушаний, монахи также выполняют и другие, иногда наряду с основными обязанностями. Например, святогорец может быть звонарем, чтецом; библиотекарем, синодиаром (отвечает за подготовку заседания духовных соборов); просеминаром Богородицы (заботится о почитаемой иконе Божией Матери); ворданаром (отвечает за конюшню и скотный двор); лесником; ночным сторожем и прочее.

В некоторых обителях на Святой Горе, в которых живет мало монахов, исполняющие основные послушания чередуются, работая неделю через неделю.

Во многих обителях развиты художественные промыслы и рукоделия, такие как иконописание, резьба по дереву и другие. Примечательно, что по Уставу, запрещена продажа на Святой Горе икон, которые были изготовлены за пределами Афона.

На Афоне есть также панкинии - общие работы, которые выполняет вся братия. К примеру, закваска хлеба, сбор винограда или маслин.

Мирянам также предоставляют работу – трудникам – паломникам, желающим потрудится в свободное от молитвы время, во славу Божию. Также афониты нанимают люди для строительных, иногда и для сельскохозяйственных работ.

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".