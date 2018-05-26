Кем работают афонские монахи: виды послушаний на Святой Горе
Монашеская жизнь состоит из молитвы и послушания. На Святой Горе Афон за каждым монахом закреплено то или иное послушание – это вид работы, которую исполняют святогорцы.
Монашеская жизнь состоит из молитвы и послушания. На Святой Горе Афон за каждым монахом закреплено то или иное послушание – это вид работы, которую исполняют святогорцы.
В начале каждого года во всех афонских обителях проводятся сборы, на которых братия получает назначения на послушания. На Афоне есть обычай – каждый год монахи получают новые послушания, не такие, как они исполняли в прошлом году. Однако иногда монаха могут оставить на прежнем послушании еще на год.
Назначения происходит так: после заседания братия поочередно, по старшинству входит к игумену за благословением. Игумен, в присутствии старцев, оглашает каждому решение о его новых обязанностях.
Полный перечень послушаний - во внутреннем уставе обители. Его корректировка допускается строго по постановлению духовного собора.
Большая часть работ связана с обеспечением церковных служб, поддержанием святынь в чистоте, обслуживанием насельников и паломников.
К примеру, согласно уставу лавры Афанасия Великого, монахи могут исполнять послушания:
· представителя монастыря в Священном Киноте;
· секретаря;
· казначея;
· помощника эконома. Примечательно, что Экономом лавры является Сама Матерь Божия;
· сопроводителя гостей, привратника. Этот человек обязан встречать паломников и проводить их в гостиницу;
· архондаря. Монах, исполняющий это послушание должен обустроить пребывание постояльцев в гостинице и их питание;
· игумениариса – монаха, помогающего игумену;
· экклисиарха. Этот человек имеет те же обязанности, что и пономарь – прислуживает на богослужении;
· типикаря, или уставщика. Монах обязан следить за ходом службы;
· виматаря, или ризничного, ответственного за убранство мощей и алтаря;
· келаря. Это монах, который отвечает за хранение продуктовых запасов;
· поваря; пекаря;
· больничного брата;
· гирокома – человека, ухаживающего за немощными пожилыми насельниками обители;
· трапезника – монаха, отвечающего за обеспечение общей трапезы, распределение хлеба;
· просфорника;
· портного; сапожника;
· арсанаря – смотрителя за корабельной пристанью;
· садовника и огородника; виноградаря.
Кроме этого перечня послушаний, монахи также выполняют и другие, иногда наряду с основными обязанностями. Например, святогорец может быть звонарем, чтецом; библиотекарем, синодиаром (отвечает за подготовку заседания духовных соборов); просеминаром Богородицы (заботится о почитаемой иконе Божией Матери); ворданаром (отвечает за конюшню и скотный двор); лесником; ночным сторожем и прочее.
В некоторых обителях на Святой Горе, в которых живет мало монахов, исполняющие основные послушания чередуются, работая неделю через неделю.
Во многих обителях развиты художественные промыслы и рукоделия, такие как иконописание, резьба по дереву и другие. Примечательно, что по Уставу, запрещена продажа на Святой Горе икон, которые были изготовлены за пределами Афона.
На Афоне есть также панкинии - общие работы, которые выполняет вся братия. К примеру, закваска хлеба, сбор винограда или маслин.
Мирянам также предоставляют работу – трудникам – паломникам, желающим потрудится в свободное от молитвы время, во славу Божию. Также афониты нанимают люди для строительных, иногда и для сельскохозяйственных работ.
По материалам из открытых источников.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".