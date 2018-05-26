11 изречений афонских монахов о грехе, который погубил Содом и Гомору

В столице Украины 18 июня состоялся так называемый «марш равенства» - парад в поддержку того, что якобы однополые отношения и сексуальные извращения - это норма. Однако Православная Церковь утверждает, что все разновидности содомского греха - это нарушение воли Божией о человеке и семье. Признание этого греха нормой ведет к разрушению общественных нравов и вызывает праведный гнев Божий. Мы собрали изречения святых и старцев Святой Горы Афон о смертном грехе - содомии.

1. «…должно внимательно следить за тем, чтобы не выходило никаких законов, противных Закону Божию. Чтобы не могла быть узаконена проституция, прелюбодеяния, аборты, свободное сожительство, гражданский брак, кремация, однополые союзы, так как все это ведет к разложению и лишению Благодати Божией». (Старец Гавриил Карейский).

2. «…утверждая брак и освящая его, Церковь решительно противостоит насильно внедряемой в настоящее время на Западе идее рассматривать естественный от начала мира брак между мужчиной и женщиной лишь как одну из его форм. Церковь не может принять ни диких теорий, оправдывающих «свободные» связи, ни так называемые однополые браки, ибо и в том, и другом случае брак опошляется, упраздняется». (Преподобный Паисий Святогорец).

3. «Православным христианам ясно, что достичь обожения (соединения с Богом) через брак между людьми одного пола невозможно». (Иеромонах Досифей из обители Хиландар).

4. «Без покаяния мы погибнем! С нами случится то же, что и с жителями Содома и Гоморры: они все (кроме Лота и двух его дочерей) сгорели дотла. Или то же самое, что с человечеством во времена Ноя: мы утонем в пучине». (Старец Гавриил Карейский).

5. «Современные западные теории так называемых «новых» моделей семьи откровенно отвечают на этот вопрос: нет брака и семьи, а есть или контракт на совместную жизнь или сожительство разно- или однополых существ под названием «человек». (Преподобный Паисий Святогорец).

6. «Мы увидим, как земля наша превратится в Содом и Гоморру». (Преподобный Косма Этолийский).

7. «По причине блуда наступил и оный всемирный Потоп для называвшихся вначале «сынами Божиими», и на Содомлян сошел огонь с неба, и беды постигли Израильтян, согрешивших с Моавитянками. Блуд был причиной и оного уничтожения их во множестве, и для нас ныне, думаю, является причиной поражений от варваров и всевозможных внутренних и внешних зол и несчастий». (Святитель Григорий Палама).

8. «Церковь рассматривает любые внебрачные и неестественные связи как зло, грех, как беду для человека и человеческого общества в целом. Подобное же отношение к такого рода связям видим и в других религиях, и у всех народов, сохранивших веру в Бога. Еще до Рождества Христова в Библии находим повеление побивать камнями согрешивших женщин; в мусульманстве и у многих народов других вер – эта страшная кара сохраняется до сих пор». (Преподобный Паисий Святогорец).

9. «Как православные христиане, мы испытываем глубокое уважение к личному выбору каждого человека, его праву пребывать в Церкви или дистанцироваться от нее. Мы исходим из того, что никто не имеет права отнимать данную Богом ценность человеческой свободы. В то же время позиция, приравнивающая “однополые пары” к семье, со всеми вытекающими из этого правовыми и социальными последствиями (в том числе и усыновлением детей), вступает в явное противоречие с нравами нашего народа и выглядит как вызывающая провокация и вызов греческому народу». (Из послания Священного Кинота Святой Горы Афон депутатам греческого парламента).

10. «Однополые браки - это не семья». (Из обращения Священного Кинота Афона к Президенту Греции).

11. «Особой провокацией и вызовом для греческого народа является предложение, чтобы «однополые пары» признавались как полноценные семьи, со всеми вытекающими юридическими и социальными последствиями, такими как усыновление детей и т.п.». (Из обращения Священного Кинота Афона на имя премьер-министра и депутатов парламента Греции).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".