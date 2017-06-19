На Святой Горе Афон новый состав исполнительной власти (фото)

В столице автономной монашеской республики Афон – в соборе в честь Успения Пресвятой Богородицы 14 июня совершилась торжественная передача чреды правления новоизбранному составу главного исполнительного органа управления полуострова – Священной Эпистасии.

Священная Эпистасия, или Священный Надзор выбирается каждый год из представителей 5 групп «четверок» - по 4 обители в каждой. Таким образом, представлены все 20 монастырей Святой Горы: I четверка: Великая лавра, Ксенофонт, Дохиар, Эсфигмен; II четверка: Ватопед, Кутлумуш, Каракал, Ставроникита; III четверка: Иверон, Пантократор, Филофей, Симонопетра; IV четверка: Хиландар, Ксиропотам, Святого Павла, Григориат; V четверка: Дионисиат, Зограф, Свято-Пантелеимонов, Констамонит.

Состав Священного Надзора 2017-2018 годов: о. Гервасий из монастыря Иверон, иеромонахи Иероним из обители Симонопетра и Епифаний из обители Пантократор и монах Никифор из обители Филофей. Генеральным секретарем уже 5 раз подряд назначен иеромонах Феофил из обители Пантократор.

Торжественная церемония передачи правления происходила таким образом: Отец Варнава из монастыря Ватопед, представитель исполнительного управления 2016 года, следуя святогорской традиции, передал жезл власти антипросопу лавры Афанасия Великого иеромонаху Никодиму. Так как преподобный Афанасий Афонский был основателем лавры и многих афонских монастырей, то по сегодня сохранилась многовековая традиция, по которой представитель Великой лавры вручает игуменский посох всем новоизбранным настоятелям святогорских обителей и протэпистатам Священной Эпистасии.

Также в этот день был отслужен молебен, после которого члены новоизбранного правительства поклонились чтимому образу Пресвятой Богородицы «Достойно есть». Затем иеромонах Никодим, насельник Великой лавры вручил жезл, который является символом единства святогорских обителей, о. Гервасию из монастыря Ивирит. Отец Георгий стал новым Протэпистатом.

Протэпистат, или надзир – это первый надзиратель (от греческого слова «прот» – первый); первый по порядку участник группы-четверки, однако права всех участников равны. Протэпистатами могут становиться лишь представители из лавры Афанасия Великого, Ватопедского, Хиландарского или Дионисиатского монастырей. По имени первой обители в составе группы-четверки называют всю группу. Сейчас полномочиями наделена "Иверская" чреда.

Примечательно, что на врученном посохе Протэпистата выгравированы названия всех 20 обителей Святой Горы, согласно их иерархии.

На церемонии кроме представителей всех обителей Святой Горы присутствовали гражданский губернатор монашеского полуострова Аристос Касмироглу, а также лица гражданской власти с материковой части Греции, полицейские и паломники.

Священная Эпистасия в новом составе будет управлять Афоном на протяжении года - до июня 2018 года.

Фото с греческого сайта: www.amen.gr.

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".