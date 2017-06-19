18 июня - Собор всех афонских святых

Во вторую неделю после праздника Пресвятой Троицы, Пятидесятницы, в следующее воскресенье после Недели всех святых, православные христиане отмечали Собор всех преподобных и богоносных отцов, во Святой Горе Афонской просиявших.

Это переходящий праздник – не имеет постоянный даты празднования, а зависит от церковного календаря. В этом году праздник выпадает на 18 июня (по новому) стилю.

Примечательно, что во всех православных храмах во время литургии в этот день звучит отрывок из Евангелия о том, как Господь призвал первых Своих учеников: «…идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним» (Мф. 4, 18-19).

Афонские святые тоже в свое время, как и апостолы, оставили все мирское, избрали монашеский путь духовных подвигов и лишений, а многие из них стали «ловцами человеков» - старцами и опытными духовниками.

Всего, согласно книге ученого монаха Моисея Агиорита, в Собор афонских святых входит около 450 святых. Однако, в действительности, эта цифра намного больше. Так как множество святых подвижников вели скрытный образ жизни, и их имена не сохранила история. Однако у Бога нет забытых людей, тем более святых.

Праздник Всех афонских святых был установлен в XIX веке. Тогда же преподобный Никодим Святогорец составил службу святым отцам Афона.

У каждого афонского святого был свой путь спасения, путь к святости. Одни жили в общежительных монастырях, другие – вели уединенный подвижнический образ жизни. Однако, все они, борясь со страстями, достигли святости. Также у каждого святого есть отдельный день памяти – день его смерти, или обретения мощей. 18 июня отмечается Собор – то есть общая память всех святых, которые в свое время жили на Святой Горе.

Согласно Уставу Православной Церкви, 18 июня – день постный, так как продолжается Петров пост. Однако в этот день разрешается рыба и вино.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".