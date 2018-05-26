10 изречений афонских святых и старцев о суевериях

Согласно учению Православной Церкви, суеверия, всевозможные приметы и предрассудки – это ложные верования. Они происходят от греха духовной прелести и сбивают христианина с истинного пути, побуждая его верить разнообразным предметам и явлениям. Мы собрали изречения афонских святых и старцев, которые помогут понять, почему православный христианин не должен быть суеверным.

1. «Человеку невнимательному и ведущему рассеянный образ жизни представляется, что все течет своим чередом. Все события являются результатом случайного стечения обстоятельств… Такие люди обычно бывают в то же время суеверными. Большое значение придают влиянию звезд на человеческую жизнь, следят за всякими глупыми предметами, например: чтобы кошка не перебежала дорогу, чтобы не рассыпать соль на столе, не здороваться через порог, не спать ногами к дверям и так далее. У некоторых суеверных людей количество таких примет достигает огромного числа. Но напрасно эти люди только усложняют свою жизнь. Если на все эти глупые суеверные приметы не обращать внимания, то будет лучше всего, ибо всем миром вообще и жизнью каждого человека, в частности, управляет Бог». (Преподобный Паисий Святогорец).

2. «Лукавый водит людей за нос. Он стремится заставить человека боятся собственной тени, чтобы он перестал чувствоваться себя свободным. Вместо того, чтобы пойти в церковь, он начинает метаться по колдунам, экстрасенсам, гадалкам и медиумам, тем самым губя свою душу». (Архимандрит Филофей, игумен монастыря Каракал, ученик старца Ефрема Филофейского).

3. «Человек становится посмеянием для бесов. И тогда они издеваются над ним с помощью картин и видений, явлений и откровений, символов и чисел, предрассудков и гаданий и целой кучи суеверий. Бог да сохранит от такого извращения!». (Преподобный Иосиф Исихаст).

4. «Многие животные оказываются мудрее и умнее вас, ибо они, не изучая астрономию и не исследуя движение звезд, по своей природе от рождения способны предвидеть будущее …». (Преподобный Никодим Святогорец)

5. «Сатана делает людей посмешищем. Зачем нам зависеть от каких-то смехотворных «примет»? Мы должны оставаться такими как нас сотворил Бог – свободными. Господь наш Иисус Христос освободил нас от тирании диавола и смерти. Когда мы наконец это поймём?». (Архимандрит Филофей, игумен монастыря Каракал, ученик старца Ефрема Филофейского).

6. «Труднее отречься от страстных представлений, желаний и «предрассудков», как называют отцы действенные грехи, которые существуют как привычки и воспоминания в разумной части нашего существа, а главным образом, в самом нашем сердце». (Старец Иосиф Ватопедский).

7. «Итак, ум — это эконом души, который приносит пищу — то, что дашь ему ты. Итак, когда он мирен и ты даешь ему что-то хорошее, что ему нужно, он переносит это в сердце. Сначала он очищается от всех предрассудков, в плену которых находился в миру». (Преподобный Иосиф Исихаст).

8. «…чтобы диавол не прельстил нас с помощью фантазий, воображения. Воображение - вещь хорошая, и если она используется с толком, то обладает великой силой. Люди, подверженные прелести, воображают увиденное или прочитанное ими так, как им хочется. А потом верят, что картина, нарисованная их воображением, является действительной. Для того чтобы эти несчастные получили помощь, им следует находиться под постоянным [духовным] наблюдением, потому что диавол постоянно обводит их вокруг пальца». (Преподобный Паисий Святогорец).

9. «Мы не должны бояться того, чего нам не стоит бояться. Очень печально, когда люди (порой, образованные и учёные мужи) имеют такие фобии и психологические зависимости». (Архимандрит Филофей, игумен монастыря Каракал, ученик старца Ефрема Филофейского о суевериях).

10. Афонский Патерик описывает случай с одним монахом, который нашел гадательную книгу и, из любопытства разбирая тайны гадания, увлекся ими. И вот, перед ним встал черный человек исполинского роста и сказал: “Ты меня призвал – вот я. Что тебе угодно, я все исполню, только поклонись мне”. “Господу Богу моему поклоняюсь и Ему Единому служу”, – ответил монах. -“Зачем же призвал меня, узнавая мои тайны?”. С этими словами сатана сильно ударил монаха по щеке и исчез. От боли и страха инок проснулся. Щека его распухла и почернела так, что страшно было смотреть. С каждым днем боль усиливалась, а опухоль совершенно обезобразила инока. Об этом узнал преподобный Дионисий и сразу пришел к несчастному. Помолившись Господу и Божией Матери, святой Дионисий помазал инока елеем. Тот исцелился и прославил Бога». (Из книги «Афонский патерик»).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".