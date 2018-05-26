Афонский мученик, рожденный мусульманами, которого хотела убить соседка

Православная Церковь 15 июня (по новому стилю) отмечала день памяти святого новомученика Константина Агаринского. Этот удивительный святой удостоился видения Богоматери и Спасителя, которые благословили его, бывшего мусульманина на мучения.

Святой Константин родился в семье мусульман в одном из селений на острове Митилин.

Младенец только один раз в день питался материнским молоком. Он рос тихим и некапризным мальчиком.

Соседка захотела убить ребенка. Она пришла в дом родителей будущего святого и сказала его матери, что хочет погулять с ребенком. Мама, не подозревая об опасности, разрешила. Женщина дала мальчику заранее приготовленные сладости с ядом. Съев их, ребенок почувствовал, что у него сильно болят глаза и отказывают конечности.

Соседка отвела больного малыша домой. Мама ребенка вызвала врача, но они ничего не могли сделать. Также мальчик заболел оспой и ослеп.

Недалеко от дома родителей святого, жила женщина христианка. Она, посетив больного, начала молится о нем и попросила отнести ребенка в церковь. Родители согласились. В храме мальчика омыли святой водой, после чего он выздоровел и одним глазом мог видеть.

Мама святого во второй раз вышла замуж, когда умер ее первый муж. Семье переехала в Анатолию. Отчим часто выпивал и бил пасынков. Мама с детьми, оставив мужа, переехала в Смирну.

Там Константин работал разносчиком фруктов, овощей и зелени. Ходя от дома к дому, он общался с людьми и выучил греческий язык.

Как-то Константин встретил духовника, он попросил его почитать ему что-либо из христианской литературы. Духовник прочел ему отрывок из Священного Писания. Тогда парень захотел принять христианство.

Парень поддался блудной страсти, но не нашел в ней утешения и отправился, втайне от всех на Афон. Прожив здесь в одном из скитов 15 дней, он рассказал одному монаху, что он – мусульманин, но очень хочет принять христианство. Монах отправился в монастырь святого Павла и рассказал старцам о намерении Константина. Они отправили его в Великую лавру. По дороге туда, Константин устал и остановился в Кавсокаливском скиту. Там его благословил старец Гавриил принять крещение, но сказал проявить вначале терпение.

В лавре не соглашались крестить его. Парень так расстроился, что сел и заплакал. Ночью ему приснилась Богородица. Она сказала: «Не печалься, но ступай опять в Кавсокаливский скит, и Сам Бог, Сын Мой, к Которому ты хочешь прийти, позаботится о тебе и устроит все во благо».

Так и случилось – спустя 6 месяцев испытаний, искушений и подготовки он принял крещение с имением Михаил в Кавсокаливском скиту. В момент крещения он исцелился, и его лицо просветилось так, что присутствовавшие не могли на него смотреть.

В благодарность он поставил свечу у образа Богоматери «Иверская» в Ивероне. По дороге назад, он зашел еще с одним путником в Предтеченский скит, поклонился мощам мученика, он захотел так же пострадать за Христа.

Его духовник утешил его, что если это угодно Богу – он станет мучеником. Старец благословил Михаила на 40 дней затвора. В первую ночь затвора, после длительной молитвы, ему приснилось, что он стоит в церкви святой Софии. Затем открылся купол, и он увидел в облаках Иисуса Христа и много ангелов. Тогда ангел взял его за руку и хотел увести за собой, но Господь остановил его, сказав, что еще рано.

Позже он хотел вернуться на родину, чтобы научить родную сестру основам православной веры. Старец не благословил этого намерения, а послал его в скит святой Анны к духовнику иеромонаху Иоасафу. Духовник благословил его желание стать мучеником.

Он покинул Святую Гору и пришел в Кидонию, где занялся торговлей овощами. Тогда он узнал, что в городе находится чиновник, который знал его еще мусульманином. Турок узнал Константина, но тот сказал, что он теперь христианин.

Турок приказал избить Константина и посадить в темницу. В город прибыл паша и совершился суд над мучеником. Константина уговаривали отречься от Христа, но он отказывался, говоря, что мусульманское ученье ложное. За это его вновь жестоко избили. Его также поддали пытке злого цыгана, который мучил Константина – обжигал его голову раскаленным железным шлемом так, что из ноздрей мученика исходил дым

После мучений его отправили в другую тюрьму, забив ноги в тяжелые колоды.

На следующий день его вновь привели на суд и уговаривали отречься от Христа. Но он публично перекрестился. Тогда паша вонзил свой меч в грудь мученика. Тогда все увидели висящий на его шее золотой крестик и начали бить святого, заковали его цепями и бросили в темницу. Старец Григорий тайно приходил к святому и укреплял его.

Святого искушал дьявол, являлся ему в виде женщины, собаки или быка. Но святой оставался непоколебим в своей вере.

На следующую ночь его посетила Богородица. Она сказала, что его молитвы услышаны, но ему предстоит умереть не здесь, а в Константинополе. Также Она сказала, чтобы святой сказал христианам города, чтобы они не молились за него, а лучше – за себя, о прощении грехов, так как они вызвали гнев Божий. Эти люди молились о прекращении дождей, но Господь пошлет обильный дождь, тогда мученик, по словам Пресвятой Девы, должен на корабле отплыть в Константинополь.

Так и произошло - Кидонийский градоначальник отправил мученика в Константинополь к высшему правительству, и как только мученик ступил на палубу, то начался ливень.

В столице его отправили на тяжелые работы, потом били и бросили в тюрьму. Там его укреплял духовник, тайно приходивший к святому. Он хотел выкупить Константина, но тот строго приказал ему этого не делать.

Видя стойкость святого, многие мусульмане перешли в христианство.

Святой мученик Константин был убит 15 июня (по новому стилю) 1819 года.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".