Чудо на Святой Горе: как Богородица исцелила паломника, который задумал нарушить запрет афонитов

Один из читателей проекта "УНИАН-Религии" и сайта "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" рассказал о случае, который с ним произошел на Святой Горе – о том, как он хотел нарушить запрет афонитов и искупаться в море у берегов Афона, и о том, к чему привела эта затея.

Известно, что купаться возле Святой Горы по уставу, строго запрещено как монахам, так и приезжим паломникам. Однако у любителей поплавать все же возникает искушение нарушить этот запрет.

Паломник, который увлекается плаванием, перед первой поездкой на Афон расспрашивал у друзей и знакомых, можно ли поплавать в Эгейском море и, особенно, у берегов монашеского полуострова. Получив отрицательный ответ, он решил, что, если никто не будет видеть – все же можно нарушить запрет.

Когда мужчина прибыл в Уранополис – поселок, из которого отправляется паром на Святую Гору, он решил поплавать возле одного из отелей. Был октябрь и постояльцы отеля с удивлением рассматривали пловца, так как было уже холодно.

Мужчина заплыл далеко от берега и решил нырнуть, чтобы достать пару морских камешков. Когда он рукой дотронулся дна, почувствовал, будто выстрел пронзил его руку. Боль была настолько сильной, что на какое-то время он не понимал, в какую сторону ему плыть.

Когда он поднялся на поверхность – увидел, что подушечка среднего пальца истекает кровью. Он промыл рану, и увиденное поразило его!

«Заметил аккуратную глубокую дырочку, от удивления даже открыл рот. Такое впечатление, что дыроколом для ремня проделано отверстие. Два сантиметра плоти в диаметре и гораздо больше сантиметров в глубину у меня просто отсутствовали, а в глубине виднелось, что-то черное!», - рассказал паломник.

Мужчина предположил, что «что-то черное» - это иголка морского ежа. В течение пяти минут он безрезультатно пробовал ее выдавить. Рана сильно кровоточила, и он побежал к грекам, которые работали недалеко, в таверне. Греки отправляли пострадавшего от одной лавки к другой, но никто не знал, что это. Они с ужасом смотрели на паломника. Грекам все же удалось остановить кровотечение. Затем рану залили оливковым маслом, так как оно помогает извлечь клещи, потому они надеялись, что это подействует и в этом случае.

Горе паломник чуть не опоздал на паром! Прибыв на Афон, он заметил, что рука сильно опухла. На второй день он уже не смог разгибать пальцы на руке. Также повысилась температура тела.

В монастырском лазарете ему ввели обезболивающее, попытались пинцетом достать кусочек иглы морского ежа, но так ничего и не получилось. В лазарете не было хирурга, а возвращаться на материк мужчина не хотел.

На следующий день положение ухудшилось – рука болела, пошевелить пальцами не удавалось. Паломник пошел к морю, чтобы промыть рану.

Увидев тихую гладь лазурного моря, ему пришла в голову затея покупаться, пока никто не видит. В этот миг он поскользнулся на камне и упал, ударившись головой и спиной, приземлился на больную руку.

Мужчина с удивлением отмечает, что падение было весьма необычным – он видел момент падения как бы со стороны, как в замедленной съемке. Также он отметил, что «как будто рука заботливой Мамы меня аккуратно уложила на эти булыжники… Если бы я упал так в миру, то последствия были бы тяжелые, а тут сразу вскочил, и уже с пониманием, что даже не ушибся».

Тогда только мужчина понял, что все это произошло от своеволия, от навязчивого желания поплавать у берегов Афона – нарушить запрет. Уходя, он приложил руку к иконе Пресвятой Девы. Наутро он увидел чудо! Его рука была здоровой – пальцы сгибались, опухлость прошла. Осталось только красное пятнышко на месте прокола, а под затянувшейся кожей просматривалось черное инородное тело. Также он рассказал, что до сих пор при пальпации он ощущает незначительную боль. Мужчина подытожил все происшедшие с ним и так объясни, почему это случилось с ним: «Чтобы понял, что нужно послушание там, где это положено! Так устроен человек, не хочет понимать головой – получает…».

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