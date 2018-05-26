Афонский старец Азария: пожилой монах с лицом молодого мужчины

Старец Азария (в миру - Анастасий Мутафис) родился в городе Урла. Он был послушником афонского старца Аверкия († 1915 г.). Монах Азария жил в каливе (вид постройки на Святой Горе, в которой обычно проживают не больше 6 монахов) Иоанна Крестителя, в скиту Святой праведной Анны.

Люди, знавшие его лично, отмечали, что он никогда ни с кем не спорил.

У него было слабое здоровье, но, не смотря на это, он всегда придерживался поста.

Он ежедневно приходил на службы первым и уходил из храма последним. Со слезами он слушал молитвы о благотворителях монастыря. Приходя со служб, он не отдыхал, а работал.

Монашеское правило он исполнял с особой строгостью и очень мало говорил. Старец любил читать, особенно - толкование «степеней» Псалтири в «Новой Лествице» святого Никодима.

Вечером каждого понедельника он прочитывал акафист святому Пророку, Предтече и Крестителю Иоанну. Очевидцы отмечают, что в дни памяти Иоанна Крестителя лицо старца преображалось: становилось благодатным и радостным.

У монаха Азария была лодка, с которой он выходил в море для ловли рыбы. Монахи удивлялись, как с такой маленькой сетью, которую он забрасывал в море, ему каждый раз удавалось ловить много рыбы, которой было достаточно, чтобы накормить всю братию.

К такому рыбному столу приходили все местные коты, которых старец никогда не ласкал. Ему как-то задали вопрос, почему он никогда не гладит кошек, он ответил что, согласно правилу Василия Великого, если верующий человек погладит какое-либо животное, то он должен 7 дней не есть антидор и обязан положить 100 поклонов. Однако старец кормил котов, так как они отпугивали змей от каливы.

Он очень огорчался, когда видел, что кто-то из братии посмел ослушаться старца: «Если послушник строптив, его можно сравнить с кораблем, на котором нет балласта. Только ударит волна – он сразу накренится, еще одна волна – он зачерпнет воды и быстро пойдет на дно. Это же претерпевает бесчинный монах, когда забывает о своем старце», - говорил старец Азария.

Он учил приходивших к нему в частных беседах, приводя примеры из жизни.

Знавшие его люди отмечали, что будучи уже пожилым человеком, его лицо оставалось молодым. Он прожил 80 лет.

Отец Азария умер после тяжелой болезни 14 июня (по новому стилю) 1947 года.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".