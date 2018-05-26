Особенности распорядка дня на Святой Горе

Афон живет по своему, особому распорядку и времени. Известно, что афонские монахи в начале ХХ века не приняли календарную реформу. Святогорские обители следуют юлианскому стилю.

Кроме того, на Афоне суточный круг начинается от захода солнца – по византийской традиции. Однако гражданские ведомства и некоторые монастыри все же живут по европейскому времени, которое отличается от афонского на 3-7 часов, в разное время года.

Афонские монастыри условно делят сутки на три восьмичасья, во время которых монахи молятся, исполняют послушание и отдыхают. То есть, в общем, для молитвы, послушания и отдыха отведено по 8 часов.

Каждая обитель живет по своему распорядку дня, который изложен во внутреннем уставе.

Дионисиат, к примеру, живет по византийскому времени и распорядок монастыря отличается. В 6-7 часов после заката солнца монахи читают канон с земными поклонами;

В 7-10 – служится последование утрени;

10-11.30 – келейный отдых; 11.30-13.30 - приготовление к литургии, после которой служится молебен; Затем в течение получаса длится трапеза;

14-18 – время, отведенное для служб и послушания;

18-20 – отдых и занятия;

20-22.30 – вечерня. По завершению – ужин и прогулка до 24 часа. Повечерие служится в полночь, тогда же закрываются монастырские врата. Для сна отведено время от 1 до 6 часа.

В Ватопеде же установлен график, согласно мирскому, европейскому времени, более привычному для паломников:

4.00 – 7.00 – служится утреня, литургия, затем - завтрак;

7.00 – 10.00 – монахи выполняют как внутреннее, так и внешнее монастырские работы;

10.00 – 12.00 – выполнение работ по хозяйству, организация приема гостей и обучение;

12.00 – 15.00 - трапеза и отдых;

15.00 – 16.00 – служится вечерня и повечерие;

16.00 – 18.00 – послушание, время, отведенное для визитов, прогулок;

18.00 – 19.00 - приготовления ужина;

19.00 – 21.00 – вечерний прием пищи и занятия;

21.00 – 4.00 – чтение монашеского правила, молитв, затем – отдых.

Распорядок изменяется на праздники и в воскресные дни, а также во время постов. Продолжительность служб во время постов, особенно во время Великого поста продлевается. Также корректируется время, отведенное для приема пищи и отдыха. Например, в дни, когда нет поста, монашеские трапезы готовят дважды в день – после литургии и вечерни. В понедельник (для монахов это тоже постный день – в честь Небесных сил бесплотных), среду и пятницу, в Великий пост – одна трапеза, после вечерни, которая на Афоне называется «единоедение» (μονοφαγία).

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".