Всемирно известный ученый - о чудесах и о том, чем его удивил Афон

Профессор Никос Стергиу декан факультета биомеханики в Небрасском Университете в Омахе (США), автор многих научно-инновационных исследований – человек науки и одновременно, православный верующий. Он рассказал о том, что такое чудо, глазами ученого и о том, чем ему запомнился Афон.

Никос Стергиу убежден, что всем управляет Божий промысел, и нет ничего случайного в жизни человека. Как ученый, свои слова он подтверждает конкретными данными – фактами многочисленных чудес, которые происходят каждый день по всему миру.

«Вы идете в церковь или едете на гору Афон и повсюду слышите о чудесах. Они не могут быть лишь плодом измышлений и фантазии. Что миллионы людей во всем мире лгут, словно входят в международную организованную структуру дезинформации? Зачем им обманывать?», - сказал ученый.

Он также подчеркнул, что в афонский скит Святой Анны каждый год благодарные родители, за оказанную помощь в борьбе с бесплодием, по молитве у иконы и мощей Матери Богородицы присылают сотни фотографий своих малышей.

Профессор сказал, что ученые должны объяснять то, что происходит в мире. Антинаучным будет игнорирование или название случайностью тех явлений, которые наука объяснить не в силе – речь идет о чудесах.

«Самое логичное и обоснованное объяснение происходящему - существование Триединого Бога. Когда вы примете это, то вы увидите, что есть много поразительных явлений, таких как творение непрестанной умной молитвы», - рассказал Никос Стергиу.

Ученый неоднократно посещал Святую Гору. Он говорит, что там ему удается «обрести поразительное умиротворение». Также ученый отмечает, что на Афоне верующий человек погружается в святотаинственную жизнь и учится молиться.

В США он побывал в монастырях, основанных старцем Ефремом Филофеским. Позже Никос лично познакомился со старцем и несколько раз беседовал с ним. Ученый отмечает, что в беседе с ним старец выразил недовольство о том, что некоторые священники в США отступают от догм Церкви.

Также Никос Стергиу отметил, что сейчас многие его коллеги – ученые из США принимают Православие.

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".