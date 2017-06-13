В Украину прибыл известный афонский монах - настоятель монастыря Ватопед

18:01, 13 июня 2017
Афон
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Фото: facebook.com

В Украину прибыл настоятель (игумен) Ватопедского монастыря на Афоне архимандрит Ефрем.

Об этом сообщает "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" со ссылкой на фейсбук епископа Барышевского Виктора (Коцабы).

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Владыка Виктор разместил фотографии встречи известного афонского монаха в аэропорту.

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Настоятеля афонского монастыря встречали: епископ Барышевский Виктор (Коцаба), епископ Фастовский Дамиан (Давыдов), епископ Бородянский Варсонофий (Столяр).

***Архимандрит Ефрем (Василиос Куцу) родился в 1956 году в селении Фамагуста на Кипре в многодетной семье.

С 1974 по по 1978 годы обучался на Богословском факультете Афинского университета. Стал учеником Иосифа Ватопедского и переехал на Афон в монастырь Кутлумуш. В 1981 году переселился в Новый Скит.

В 1982 году принял монашество в Новом Скиту на Афоне и в 1984 году был рукоположен в иеродиакона и иеромонаха.

С 1987 года братство старца Иосифа приняло на себя труды по возобновлению монашеской жизни в монастыре Ватопед.

В 1990 году иеромонах Ефрем стал игуменом Ватопедской обители.

Напомним, что 21 марта Верховный суд Греции признал невиновным во всех обвинительных пунктах архимандрита Ефрема - игумена Ватопедского монастыря на Святой Горе Афон, и 12 других подсудимых по делу об обмене землями между правительством Греции и Ватопедским монастырем. Как сообщали греческие СМИ, игумена афонского монастыря обвиняли в незаконных сделках между обителью и государством.

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