Воспитанники киевского детского дома побывали в Ризоположенческом монастыре

19:21, 12 июня 2017
Афон
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Фото: athos-ukraine.com

8 июня социальный отдел Воскресенского кафедрального собора УПЦ совместно с Благотворительным фондом «Православное наследие Украины на святой горе Афон» организовали экскурсию для детей из детского дома «Малятко» в Ризоположенческий монастырь в селе Томашовка (Фастовский р-н).

По благословению епископа Бородянского Варсонофия, сотрудники социального отдела показали детям из специализированного общеобразовательного детского дома для детей дошкольного и школьного возраста с задержкой психического развития "Малятко" все действующие и строящиеся православные храмы (одни из которых находятся под землей), а также всю территорию монастыря: парковую зону, цветники, сад, и самое привлекательное для детского взгляда – монастырский зоопарк. Здесь дети могли в непосредственной близости наблюдать за животными: страусами, осликами, альпаками (разновидность лам), увидеть в птичнике различные породы попугаев, цесарок, павлинов и других крупных птиц.

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По окончанию экскурсионной поездки паломнического характера для детей был организован пикник на природе.

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Община Кафедрального собора выразила благодарность основателю Благотворительного фонда "Православное наследие Украины на святой горе Афон" Дмитрию Вороне, а также исполнительному директору Благотворительного фонда Андрею Усу за благотворительную помощь.

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Благодаря совместным усилиям социального отдела и фонда юные паломники смогли увидеть благолепие православных храмов и насладиться экскурсией по мужской обители Киевской епархии. Паломническая поездка была полезной для детей не только в информационном и духовном плане, но также прекрасным отдыхом.

Воспитанники киевскаого детского дома побывали в Ризоположенческом монастыре

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8 июня социальный отдел Воскресенского кафедрального собора УПЦ совместно с Благотворительным фондом «Православное наследие Украины на святой горе Афон» организовали экскурсию для детей из детского дома «Малятко» в Ризоположенческий монастырь в селе Томашовка (Фастовский р-н).

По благословению епископа Бородянского Варсонофия, сотрудники социального отдела показали детям из специализированного общеобразовательного детского дома для детей дошкольного и школьного возраста с задержкой психического развития "Малятко" все действующие и строящиеся православные храмы (одни из которых находятся под землей), а также всю территорию монастыря: парковую зону, цветники, сад, и самое привлекательное для детского взгляда – монастырский зоопарк. Здесь дети могли в непосредственной близости наблюдать за животными: страусами, осликами, альпаками (разновидность лам), увидеть в птичнике различные породы попугаев, цесарок, павлинов и других крупных птиц.

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По окончанию экскурсионной поездки паломнического характера для детей был организован пикник на природе.

Община Кафедрального собора выразила благодарность основателю Благотворительного фонда "Православное наследие Украины на святой горе Афон" Дмитрию Вороне, а также исполнительному директору Благотворительного фонда Андрею Усу за благотворительную помощь.

Благодаря совместным усилиям социального отдела и фонда юные паломники смогли увидеть благолепие православных храмов и насладиться экскурсией по мужской обители Киевской епархии. Паломническая поездка была полезной для детей не только в информационном и духовном плане, но также прекрасным отдыхом.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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