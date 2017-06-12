Воспитанники киевского детского дома побывали в Ризоположенческом монастыре

8 июня социальный отдел Воскресенского кафедрального собора УПЦ совместно с Благотворительным фондом «Православное наследие Украины на святой горе Афон» организовали экскурсию для детей из детского дома «Малятко» в Ризоположенческий монастырь в селе Томашовка (Фастовский р-н).

По благословению епископа Бородянского Варсонофия, сотрудники социального отдела показали детям из специализированного общеобразовательного детского дома для детей дошкольного и школьного возраста с задержкой психического развития "Малятко" все действующие и строящиеся православные храмы (одни из которых находятся под землей), а также всю территорию монастыря: парковую зону, цветники, сад, и самое привлекательное для детского взгляда – монастырский зоопарк. Здесь дети могли в непосредственной близости наблюдать за животными: страусами, осликами, альпаками (разновидность лам), увидеть в птичнике различные породы попугаев, цесарок, павлинов и других крупных птиц.

По окончанию экскурсионной поездки паломнического характера для детей был организован пикник на природе.

Община Кафедрального собора выразила благодарность основателю Благотворительного фонда "Православное наследие Украины на святой горе Афон" Дмитрию Вороне, а также исполнительному директору Благотворительного фонда Андрею Усу за благотворительную помощь.

Благодаря совместным усилиям социального отдела и фонда юные паломники смогли увидеть благолепие православных храмов и насладиться экскурсией по мужской обители Киевской епархии. Паломническая поездка была полезной для детей не только в информационном и духовном плане, но также прекрасным отдыхом.

Воспитанники киевскаого детского дома побывали в Ризоположенческом монастыре

8 июня социальный отдел Воскресенского кафедрального собора УПЦ совместно с Благотворительным фондом «Православное наследие Украины на святой горе Афон» организовали экскурсию для детей из детского дома «Малятко» в Ризоположенческий монастырь в селе Томашовка (Фастовский р-н).

По благословению епископа Бородянского Варсонофия, сотрудники социального отдела показали детям из специализированного общеобразовательного детского дома для детей дошкольного и школьного возраста с задержкой психического развития "Малятко" все действующие и строящиеся православные храмы (одни из которых находятся под землей), а также всю территорию монастыря: парковую зону, цветники, сад, и самое привлекательное для детского взгляда – монастырский зоопарк. Здесь дети могли в непосредственной близости наблюдать за животными: страусами, осликами, альпаками (разновидность лам), увидеть в птичнике различные породы попугаев, цесарок, павлинов и других крупных птиц.

По окончанию экскурсионной поездки паломнического характера для детей был организован пикник на природе.

Община Кафедрального собора выразила благодарность основателю Благотворительного фонда "Православное наследие Украины на святой горе Афон" Дмитрию Вороне, а также исполнительному директору Благотворительного фонда Андрею Усу за благотворительную помощь.

Благодаря совместным усилиям социального отдела и фонда юные паломники смогли увидеть благолепие православных храмов и насладиться экскурсией по мужской обители Киевской епархии. Паломническая поездка была полезной для детей не только в информационном и духовном плане, но также прекрасным отдыхом.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".