Покинутые обители Афона: келья Иоанна Златоуста в Капсале (фото)
Сейчас паломники отмечают, что Капсала уже не та, какой ее описывали богомольцы ранее. Много обители пришли в упадок, в них больше не живут монахи. К примеру, сейчас в полуразрушенном состоянии находится келья в честь святителя Иоанна Златоуста, относившаяся когда-то к обители Хиландар. Обитель находится в Капсале, на тропе, ведущей от Андреевского скита к монастырю Ватопед.
Недалеко от Кареи, примерно в часе ходьбы, находится поселение Капсала (греч. Καψάλα), долина, утопающая в зелени. Это поселение издавна славилось как место подвигов афонских монахов.
Сейчас паломники отмечают, что Капсала уже не та, какой ее описывали богомольцы ранее. Много обители пришли в упадок, в них больше не живут монахи.
К примеру, сейчас в полуразрушенном состоянии находится келья в честь святителя Иоанна Златоуста, относившаяся когда-то к обители Хиландар. Обитель находится в Капсале, на тропе, ведущей от Андреевского скита к монастырю Ватопед.
Согласно историческим сведениям, первые поселения здесь были еще в XII веке. Первый храм возвели в 1707 году.
В середине ХІХ века обитель также пустовала в течение 12 лет, до того, как в 1883 году здесь поселились русские монахи, во главе с иеросхимонахом Кириллом. В документах, датируемых 1894 годом, указано, что тогда здесь жили 47 монахов, преимущественно русских. В начале ХХ века братии насчитывалось уже около 90 человек. Также келья содержалась на средства, которые, в большей мере, жертвовали паломники с Российской империи. Поэтому келью называли русской.
Здесь в ХІХ веке жили известные старцы: иеромонахи Нектарий, Анфим и Матфей, монахи Рафаил и Никифор. В начале ХХ века здесь хранились почитаемые иконы: Божией Матери «Испанская», «Утоли моя печали» и святителя Иоанна Златоуста.
В 1894 году был построен главный храм в честь святителя Иоанна Златоуста с двумя пределами – в честь Марии Магдалины и Александра Невского. Также здесь была гостиница, в которой могли расположиться 150 паломников.
В келье была иконописная мастерская, библиотека, маслобойня, где изготавливались разные виды природных масел.
Сегодня же келья святителя Иоанна Златоуста прибывает в плачевном состоянии. В англоязычном блоге паломники из США разместили фотографии и свои впечатления от увиденного при посещении обители. Они описывают, что келья святителя Иоанна Златоуста находится в заросшем лесу.
Даже стены храма заросли растениями. Церковь является единственным уцелевшим зданием. Однако на двух этажах храмах нет окон, а часть крыши вот-вот обвалится.
Остальные постройки не сохранились. Осталась также высокая стена, которая раньше была частью здания, где жили монахи.
По материалам из открытых источников.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".