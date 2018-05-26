Покинутые обители Афона: келья Иоанна Златоуста в Капсале (фото)

Недалеко от Кареи, примерно в часе ходьбы, находится поселение Капсала (греч. Καψάλα), долина, утопающая в зелени. Это поселение издавна славилось как место подвигов афонских монахов.

Сейчас паломники отмечают, что Капсала уже не та, какой ее описывали богомольцы ранее. Много обители пришли в упадок, в них больше не живут монахи.

К примеру, сейчас в полуразрушенном состоянии находится келья в честь святителя Иоанна Златоуста, относившаяся когда-то к обители Хиландар. Обитель находится в Капсале, на тропе, ведущей от Андреевского скита к монастырю Ватопед.

Согласно историческим сведениям, первые поселения здесь были еще в XII веке. Первый храм возвели в 1707 году.

В середине ХІХ века обитель также пустовала в течение 12 лет, до того, как в 1883 году здесь поселились русские монахи, во главе с иеросхимонахом Кириллом. В документах, датируемых 1894 годом, указано, что тогда здесь жили 47 монахов, преимущественно русских. В начале ХХ века братии насчитывалось уже около 90 человек. Также келья содержалась на средства, которые, в большей мере, жертвовали паломники с Российской империи. Поэтому келью называли русской.

Здесь в ХІХ веке жили известные старцы: иеромонахи Нектарий, Анфим и Матфей, монахи Рафаил и Никифор. В начале ХХ века здесь хранились почитаемые иконы: Божией Матери «Испанская», «Утоли моя печали» и святителя Иоанна Златоуста.

В 1894 году был построен главный храм в честь святителя Иоанна Златоуста с двумя пределами – в честь Марии Магдалины и Александра Невского. Также здесь была гостиница, в которой могли расположиться 150 паломников.

В келье была иконописная мастерская, библиотека, маслобойня, где изготавливались разные виды природных масел.

Сегодня же келья святителя Иоанна Златоуста прибывает в плачевном состоянии. В англоязычном блоге паломники из США разместили фотографии и свои впечатления от увиденного при посещении обители. Они описывают, что келья святителя Иоанна Златоуста находится в заросшем лесу.

Даже стены храма заросли растениями. Церковь является единственным уцелевшим зданием. Однако на двух этажах храмах нет окон, а часть крыши вот-вот обвалится.

Остальные постройки не сохранились. Осталась также высокая стена, которая раньше была частью здания, где жили монахи.

Фото.

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".