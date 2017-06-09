Современные чудеса: возвращение к жизни безнадежных больных по молитвам афонских святых

Недавно в греческих СМИ появилась информации о двух современных чудесах, которые были совершены по молитвам афонских святых – преподобных Порфирия Кавсокаливита и Паисия Святогорца.

В апреле этого года в греческом городе Ксанфи 16-летний парень по имени Дмитрий Николопулос упал с крыши бассейна и в течение 8 дней пребывал в коме в центральной городской больнице. Местные врачи говорили, что шансы на жизнь парня очень малы, что он, скорее всего, не выживет.

Родители парня уже потеряли всякую надежду, как вдруг их друзья рассказали им о священнике, у которого хранится скуфья преподобного Паисия Святогорца. Священника зовут Иоанн Марелис, он служит настоятелем в их городе, в храме святого Георгия.

Священник откликнулся на просьбу родителей привезти скуфейку в больницу. Однако он переживал, что не успеет этого сделать, так как на то время святыня находилась в другом городе. Отец Иоанн попросил игуменью Анну, настоятельницу обители святого Порфирия Кавсокаливита, которая находится вблизи их города, дать ему на время епитрахиль преподобного Порфирия, хранящуюся в монастыре. Игуменья дала епитрахиль святого, священник отправился в больницу к мальчику и начал молиться о нем.

«На мальчике не было живого места, он весь был изуродован», - отмечает священник.

Отец Иоанн попросил медперсонал, чтобы они приложили епитрахиль святого к голове умирающего парня. Медики разрешили приложить святыню и также начали горячо молиться о здравии Димитрия.

Так как события происходили в пасхальный период, батюшка сказал лежащему в коме Диме: "Христос Воскресе!". С парнем тут же что-то произошло – все медицинские приборы, подключенные к нему, издали звуки, словно заработала сигнализация.

На следующий день священнику позвонил ошеломленный Василий Николопулос, папа Дмитрия. Мужчина радостно рассказывал, что его сын шевелит руками и ногами! Даже врачи сказали, что произошло что-то невероятное, ведь они считали положение парня почти безнадежным! Сейчас же они констатировали факт, что мозг парня восстановился и Дмитрий пришел в себя.

Около двух недель до этого в той же больнице произошло еще одно чудо по молитвам афонских святых. Тогда врачи 22-летнему парню поставили безнадежный диагноз «клиническая смерть».

Его родители продолжали надеяться и молиться Богу и преподобному Паисию Святогорцу. Когда в больницу привезли скуфейку преподобного, безнадежный больной полностью исцелился.

Сотрудники больницы в греческом городе Каракал подтвердили информацию о чудесной помощи афонских святых.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

По материалам из открытых источников.