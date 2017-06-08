Вышла книга о невидимых афонских монахах

На днях вышла новая книга монаха Власия Святогорца «Невидимые пустынники Афона». Издание рассказывает о легендарных монахах-пустынниках, которые живут в непроходимых рощах на вершине Святой Горы, сообщает "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон".

Говорят, что эти «невидимые пустынники», или как еще их называют «невидимые подвижники» или «обнаженные старцы» все время молятся о мире, обходясь без еды и воды. Также афонское предание гласит, что именно они совершат последнию литургию, после которой настанет конец света. Когда один из них умирает – на его место приходит другой монах, таким образом поддерживается их численность – по одной версии – 7 человек, по другой – 11.

Автор книги «Невидимые пустынники Афона» монах Власий Святогорец в течении многих лет собирал сведения об удивительных подвижниках, посещая отшельнические кельи на Святой Горе. Таким образом монах собрал несколько десятков историй, которые описал в книге.

Епископ Патарский Ириней положительно отзывался об этой книге, изложенной ранее на греческом языке. Епископ отметил, что «этот новый труд окажет неоценимую помощь каждому православному христианину и каждому человеку, живущему далеко от благодати Божией».

В начале книги автор рассказывает о первых подвижниках Святой Горы. Основную часть издания составляют свидетельства очевидцев наших дней о встречах с необычными подвижниками.

Примечательно, что все свидетели рассказывали, что поговорить с подвижниками почти не выпадает возможности. Как только они видят, что их заметили – уходят и прячутся в труднодоступных местах. Однако иногда они сами приходят в афонские монастыри чтобы причаститься. Иногда они дают монахам советы, необходимые для их духовной жизни и спасения.

Дополняют книгу слово преподобного Исаака Сирина «О скончавшихся отцах» и маленький словарик, объясняющий разницу между разными видами афонского монашества. Издание проиллюстрировано большим количеством фотографий, которые автор сделал в удаленных от человеческого жительства и труднодоступных уголках Афона.

Книга будет интересна всем, кто интересуется жизнью современных подвижников православной веры, афонскими монашескими традициями и судьбами современного мира.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".