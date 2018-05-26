Третье обретение главы Иоанна Крестителя: история праздника и афонские святыни

Православные христиане 7 июня (по новому стилю) отмечали третье обретение главы святого Иоанна Крестителя Господня. Это величайший святой, который почитается превыше всех святых и пророков, после Богоматери. В честь Иоанна Предтечи установлено много праздников в православном календаре: Зачатие, Рождество, Усекновение главы, первое, второе и третье ее обретение и местные праздники, связанные с иконами святого. Известно, что на Святой Горе хранятся святыни, связанные с Иоанном Предтечей.

Третье обретение главы святого произошло в 850 году. 30-40 годами ранее в Византии было неспокойное время, в столице - Константинополе происходили постоянные волнения. В связи с этим главу Иоанна Предтечи перенесли из столицы в город Емесу.

Когда на город напали сарацины, святыню перенесли в город Команы. Произошло это между 810–820 годами. Когда иконоборческое течение возросло – главу Иоанна Крестителя закопали в землю, чтобы ее не уничтожили гонители.

Спустя время иконопочитание восстановилось. Считается, что в промежутке между 847–857 годами патриарх Игнатий в видении увидел место, где была закопана глава святого. Император отправил экспедицию в Команы. Главу Иоанна Предтечи обрели на том месте, на которое указал патриарх Игнатий. На месте обретения святыни появился нерукотворный образ пророка.

Через несколько лет святыню вернули в Константинополь, где на то время стабилизировалась религиозная ситуация. Главу поместили в придворном храме.

Часть главы и кровь Иоанна Предтечи хранятся на Святой Горе Афон в Великой лавре.

В афонском монастыре Дионисиат также хранится правая рука (десница) святого. Части мощей Иоанна Предтечи также есть в святогорских обителях Хиландар, Симонопетра, Пантократор и Свято-Пантелеимонов монастырь.

В Дионисиате и Свято-Пантелеимоновом монастыре также хранятся чтимые иконы святого Иоанна Крестителя.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".