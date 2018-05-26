Духовная сокровищница Святой Горы: о промышлении Господнем

Жизнь каждого человека подвластна Богу. Нет двух одинаковых людей во всем мире. Господь заботится о каждом из нас, для каждого уготавливает свой особый путь. Он направляет нашу жизнь, посылая нам радости, или испытания, способствует встрече с нужными людьми или происшествию определенных событий, которые как бы случайно, по стечению обстоятельств изменяют нашу жизнь. Мы собрали изречения афонских святых и старцев о промышлении – промысле Божием о человеке.

«Сам Христос свидетельствует, что Бог внимательно промышляет о всей своей твари, что ни одна малая птица не забыта Им, что Он заботится даже об убранстве травы, и что о людях его забота еще и несравненно большая, что «у нас и волосы на голове все сочтены» (Мф. 10:30)».

(Архимандрит Софроний (Сахаров), биограф и ученик преподобного Силуана Афонского).

«Человек никогда не сможет абсолютно контролировать действие благодати, как бы он этого не добивался, потому что существуют определенные границы, положенные Промыслом Божиим, которые почти неизменны. У нас есть право просить, а не приказывать».

(Старец Иосиф Ватопедский).

«Человек верует всей душой, что поскольку совершенно посвятил себя Богу, то и Бог всецело о нем промышляет. И кроме пищи и покрывала, о которых, опять-таки, Он побуждает его заботиться, у него нет другого попечения».

(Преподобный Иосиф Исихаст).

«Удерживающая сила Божия проявляется в виде действия Божественного Промысла, которым Бог сохраняет и удерживает вселенную. Эту силу мы призываем в любой нужде и веруем, что Бог нас услышит. Он, ободряя нас, говорит: «И все, чего ни попросите в молитве с верою, получите» (Мф. 21:22), «если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему» (Мк. 9:23) и «вера твоя спасла тебя» (Мф. 9:22)».

(Старец Иосиф Ватопедский).

«Бог промышляет и поможет тому человеку, у которого талант есть, даже и без финансовой возможности. Я иногда тоже, по своей глупости, думаю, размышляю о следующем. Один чистит улицы – и доволен, другой плотник – доволен, третий сантехник, четвертый бизнесмен, пятый предприниматель, шестой президент, кто-то губернатор. Думаю, великая тайна, как Бог распределяет всех людей на разные места и всем им дает покой».

(Игумен монастыря Ватопед, архимандрит Ефрем (Куцу)).

«Бог есть любовь, а не простой зритель нашей жизни. Он промышляет о нас и интересуется нами как наш Отец, каков Он и есть на самом деле, но Он ува¬жает и нашу свободу. Он не давит на нас! Будем иметь надежду на промысел Божий».

(Старец Порфирий Кавсокаливит).

«Бог промышляет о Своем творении до мелочей с математическою точностью; Он спасает, как Отец, как Друг; Он утешает, как мать; Он принимает ближайшее участие во всей истории человечества, в жизни каждого человека, но этим участием не вносятся ни изменения, ни колебания, ни последовательность процесса в самое Божественное Бытие».

(Архимандрит Софроний (Сахаров), биограф и ученик преподобного Силуана Афонского).

«Промысел совершен по своей природе, поскольку исходит от всесовершенного Бога и по-другому называется Божественной волей».

(Старец Иосиф Ватопедский).

«Ты не отвечаешь за все, что оставил позади, уходя из мира и от твоих домашних. Промышляет и заботится обо всем Тот, Кто создал небо и землю и печется обо всех».

(Преподобный Иосиф Исихаст).

«Все находится под промыслом Божиим. Видите сосны? Сколько иголок у каждой сосны? Можете их сосчитать? А Бог знает, и без Его воли ни одна не упадет на землю. Как и волосы на нашей голове, которые все сочтены. Он заботится и о самых ничтожных мело¬чах нашей жизни, любит и оберегает нас. Мы живем так, как будто не ощущаем величия Божественного промысла... Тем не менее, Бог очень таинственен. Мы не можем понять Его действий. Не думайте, что Бог сначала сделал так, а потом стал исправлять. Бог не совершает ошибок. Он не исправляет ничего...».

(Старец Порфирий Кавсокаливит).

«Искушения, скорби, огорчения, приходящие или от диавола, или от людей, или возбуждаемые миром, который мы несём в себе, — всё это лекарства, всё это посылается Божиим Промыслом для того, чтобы к нам вернулось утраченное нами душевное здоровье».

(Старец Ефрем Филофейский).

«Зная о том, что воля безошибочна, мы не должны испытывать неудовольствия или роптать и отступать, но признать свои прегрешения и с верою подчиниться Промыслу».

(Старец Иосиф Ватопедский).

«Предадимся на волю Божию, и тогда увидим промысл Божий, и даст нам Господь то, чего и не ждем. А кто не предается на волю Божию, тот никогда не может увидеть промысла Божия над нами».

(Архимандрит Софроний (Сахаров), биограф и ученик преподобного Силуана Афонского).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".