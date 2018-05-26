11 изречений афонских монахов об информации и новостях

Сегодня журналисты отмечают профессиональный праздник. Значимость людей распространяющих информацию, доносящих добрые вести - велика во все времена. Мы собрали изречения афонских святых и старцев об информации, которые важно знать представителям СМИ и их аудитории.

«Наследие и мудрость святых отцов с их замечательными текстами должны быть использованы как можно больше самым современным и оптимальным способом. Оцифрование, категоризация святых отцов предоставит возможность пользователям интернета находить тексты, информацию по темам, которые их интересуют. Более того, оцифрование и продвижение посредством веб-страниц Слова Божьего, в особенности, учений святых отцов, а также старцев XX века принесет духовную пользу нашим современникам».

(Афонский старец Ефрем Ватопедский).

«…Получая огромное количество информации душа остается без плода. Создается впечатление какой-то неполноты или даже подмены».

(Монах Симеон Афонский).

«Ни романы, ни газеты, ни телевизор не помогают в духовной жизни. Даже духовные журналы часто приносят христианам вред, возбуждая глупую ревность и вызывая смущение. Будьте внимательны: не читайте в свободное время лишнего».

(Преподобный Паисий Святогорец).

«Сохраняя гортань от многоядения, храни ее и от осуждения, срамословия и празднословия, помня, что за каждое праздное слово мы дадим ответ на Страшном Суде (см.: Мф. 12, 36), и да будут всегда слова твои растворены солью благодати, как заповедует апостол Павел (см.: Кол. 4, 6)».

(Преподобный Никодим Святогорец).

«Сегодня люди от многого чтения доходят до того, что становятся [подобными] магнитофонам и забивают свои кассеты ненужными вещами. Однако, по святому Исааку, “учение без деяния есть залог стыда”. Точно так же многие интересующиеся спортом, сидя на диване, праздно читают спортивные журналы и газеты — сами при этом могут быть как телята, а спортсменами восхищаются».

(Преподобный Паисий Святогорец).

«Душа, когда молится за мир, без газет лучше знает, как скорбит вся земля. Как может душа от себя знать, что творится в мире? - газеты пишут не о людях, а о событиях, и то неверно: они приводят ум в смущение и правды из них все равно не узнаешь, а молитва очищает ум и он лучше видит все».

Преподобный Силуан Афонский).

«Одна новость может передаться посредством интернета за несколько секунд с одного края Земли на другой – у нас у всех есть такой опыт. Беседа, иногда даже с использованием визуального контакта, теперь происходит беспрепятственно, независимо от расстояния… Таким же способом Слово Божье может передаваться везде на Земле».

(Афонский старец Ефрем Ватопедский).

«Журналисты, политики - они ведь люди умные, но многие из них, не имея освященного ума, вместе с умными вещами говорят глупости. Страшные глупости морозят они от большого ума!».

(Преподобный Паисий Святогорец).

«Люди зачитываются ради информации: прочитал - и все понятно. Понятна только информация, а то, что она в себе несет – не понятно… Когда ты читаешь, ты узнаешь просто набор слов и тебе все кажется понятным. А что за этим стоит – не понятно. Оно сокрыто и должно тебе открыться».

(Монах Симеон Афонский).

«Современные средства массовой информации стараются формировать общественное мнение... Как пример несвободы и отсутствия гласности нам, как правило, приводят, прежде всего, тоталитарные страны. Однако и в так называемых прогрессивных, демократических государствах ситуация не лучше: действительно, много ли знают современные европейцы о кризисе в Греции или ситуации в Сирии?».

(Преподобный Косма Этолийский).

«“О чем говорит то, что я читаю? Где я духовно нахожусь? Что мне следует делать?” И потом чем больше кто-то узнает, тем большую он несет ответственность. Я не говорю, что не надо читать, чтобы не знать много и не быть [за это] ответственным. Такое отношение к чтению было бы лукавством. Я имею в виду то, что не следует читать лишь для того, чтобы получать удовольствие».

(Преподобный Паисий Святогорец).



"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".