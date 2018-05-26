Святые монахи Афона – о Святом Духе

Во второй день после Пятидесятницы, 5 июня, православные христиане отмечали День Святого Духа. Мы собрали изречения святых отцов Афона о Третьей Ипостаси Пресвятой Троицы – о Святом Духе.

«О Душе Святый, мил Ты душе. Описать Тебя невозможно, но душа знает Твое пришествие, и Ты даешь мир уму и сладость сердцу». (Преподобный Силуан Афонский).

«Дух Святый всегда был, и был вместе с Сыном во Отце. Ибо как бы мог быть Отец и Ум Безначальный без Сына и Слова Собезначального? И как бы могло быть Слово Присносущное без Соприсносущного Духа? Итак, был всегда, есть и будет Дух Святой, со-творческий Отцу и Сыну во время творения, и со-обновляющий поврежденное, и удерживающий то, что пребывает; везде сущий и все исполняющий, и всем управляющий и все соблюдающий». (Святитель Григорий Палама).

«Господь дал в Церкви Святой пастырей, и они служат в образе Христа, и им дана власть прощать грехи Духом Святым». (Преподобный Силуан Афонский).

«Дух Святый снисходит не с помощью техники, поэтому у Богословия нет ничего общего с бесплодным научным духом. Святый Дух снисходит Сам - если найдет в человеке необходимые для этого духовные предпосылки. А духовная предпосылка состоит в том, чтобы человек очистил от ржавчины свои духовные провода и стал хорошим проводником - дабы приять духовный ток божественного просвещения». (Преподобный Паисий Святогорец).

«Истинный монах - это произведение Святого духа». (Преподобный Иосиф Исихаст).

«Дух Святой умудряет душу, когда мы слушаем советы наших пастырей». (Преподобный Силуан Афонский).

«…подлинные свидетельства Святого Духа призванные помочь нам не попасть в дьявольские сети и сохранить в чистоте веру православную». (Равноапостольный Косма Этолийский).

«Божество обитает в нас Духом Святым, то есть благодать Божества и сила (действие, деятельность), вечно соединенная с Божеством, то есть с Божественной природой, и никогда от нее не отделяющаяс». (Преподобный Никодим Святогорец).

«Святой Дух не бывает в одном месте таким, а в другом - другим, Он Един и имеет множество дарований. Он не есть дух смущения, но Дух любви, мира. Когда духовные люди нападают друг на друга, это значит, что они находятся под воздействием многих других духов, не имеющих никакого отношения к Духу Святому». (Преподобный Паисий Святогорец).

«Бог дает дар Святого Духа, и тогда человек становится свободным. «Где Дух Господень, там свобода» (2Кор. 3:17). «Всякий, делающий грех, есть раб греха. Раб не пребывает в доме вечно. Итак если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» (Иоан. 8:34-36)». (Преподобный Силуан Афонский).

«Бог защищает меня. Он посылает мне Свою благодать. Бог, даже таких грешников, как я, любит и хочет, чтобы они стали хорошими. Вот такое может сотворить благодать Божия. Верю, что я старая ржавая труба, через которую, однако, проходит живая и чистая вода, истекающая от Святого Духа». (Преподобный Порфирий Кавсокаливит).

«Христиане, предающие себя в послушание Истине Евангелия, должны хранить себя чистыми и неоскверненными от всех нечистых дел, и слов, и помыслов - споспешествующим им Святым Духом». (Преподобный Никодим Святогорец).

— Геронда, какие предпосылки необходимы для того, чтобы в человеке обитал Святой Дух? — Необходимы подвижнический дух, смирение, любочестие, великодушие, жертвенность. Если не будет благодати Святого Духа, то человек ни на что не годен. Дух Святой есть Свет, божественный Свет. В этом вся основа. Если человек не видит, то он может удариться о стекло, упасть с обрыва, провалиться в яму, в нечистоты и даже в пропасть. Он не видит, куда идет, ибо он лишен света. Однако если он хоть немного видит, то бережется. Если он видит больше, то избегает всех этих опасностей и безопасно идет своим путем. Для того, чтобы пришел Свет, надо хотеть выйти из тьмы. Если люди будут видеть, пусть и немного мутно, они уже не будут падать, и Бог не будет огорчаться. Если какой-то [земной] отец огорчается, когда его дети падают в грязь, в колючки, с обрыва, то насколько больше огорчается Бог! (Преподобный Паисий Святогорец).

«Христос даст нам все. Тогда человек станет другим. Все его чувства будут исполнены Духом Божьим. Об этом свидетельствует старец, опираясь на личный опыт прихода к нему Божественной благодати.Ведь любовь, смирение, послушание и все добродетели в целом являются не целью духовной жизни, а условием обретения человеком благодати Божией с помощью Святого Духа». (Преподобный Порфирий Кавсокаливит).

«Блаженны мы, православные христиане, потому что много нас любит Господь, и дарует нам благодать Святого Духа, и в Духе Святом дает нам видеть славу Свою. Но чтобы сохранить благодать, мы должны любить врагов и за все скорби благодарить Бога». (Преподобный Силуан Афонский).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".