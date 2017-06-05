Православные отмечают День Святого Духа

В понедельник после Пятидесятницы, 5 июня, православные христиане отмечают День Святого Духа.

Как сообщает "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", это переходящий праздник, не имеет постоянной даты празднования, и зависит от церковного календаря. На 50-й день после Светлого Христова Воскресения православные христиане отмечали Пятидесятницу – день, когда Дух Святой в виде языков пламени сошел на апостолов, и они заговорили на разных языках, которыми до этого не владели. На следующий день празднуется День Святого Духа.

Празднование этого дня было установлено в знак опровержения лжеучений еретиков, которые не признавали Божественной природы Святого Духа и Его нераздельности и единосущности с Отцом и Сыном.

Согласно учению Православной Церкви, Святой Дух является Третьим Лицом, Ипостасью Пресвятой Троицы – Триединого Бога.

Святого Духа обычно изображают в виде голубя, сходящего на Иисуса Христа, или в виде языков пламени, сходящих на апостолов и Богородицу, на иконе праздника Пятидесятницы.

Каждый православный человек ежедневно, молясь утром и во время Божественной литургии, произносит Символ Веры, содержащий основоположные православные догматы. Произнося 8 пункт этой молитвы, верующие подтверждают свое почтение Третьей Ипостаси Пресвятой Троицы: «И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящего, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки».

Эти слова также подчеркивают, что Святой Дух, согласно учению Православной Церкви, исходит именно от Отца. Животворящим Его называют потому что, вместе с Отцом и Сыном Он дарует жизнь всем существам. Он так же, вместе с другими Ипостасями Троицы, Творец всего мира.

По действию благодати Божией, трудясь над своей душой, христиане получают плоды Святого Духа. А именно: «любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал. 5:22-23).

Афонский старец Иосиф Исихаст говорил о том, что чувствует человек, когда получает благодать Духа Святого и как нужно вести себя в этот момент: «Когда благодать озарит светом божественного сияния Духа, весь человек приходит в восторг и, как божественный Давид, играет и пляшет умно пред Божиим образом, как тот пред «сенным ковчегом». Когда ты видишь, что благодать действует, и твоя душа радуется, и непроизвольно капают слезы - из-за милостей, которые тебе даровал Бог, - то, если ты на молитве, остановись. Если ты стоишь на ногах - не двигайся. Если сидишь - сиди. Если молишься - молись без младенческого помысла и прими дождь Духа, сколько его изольется на тебя».