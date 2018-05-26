На Святой Горе две обители отметили панигир в день памяти святого-выходца из Украины

Прокопий, будущий мученик Пахомий, родился на территории современной Украины.

Будучи ребенком, он попал в татарский плен. Мальчика, как раба, продали туркам. Так он попал в город Усаки, где провел последующие 17 лет своей жизни, смиренно принимая все лишения и унижения.

Человек, который был его господином, исповедовал ислам. Он научил Прокопия работать с кожей. Господину настолько нравился парень, что он захотел женить его на своей дочери. Прокопий не захотел вступать в брак. Хозяин даровал ему свободу.

Позже Прокопий сильно заболел. Когда он выздоровел, на него наговаривали, что якобы он, будучи болен, отрекся от христианства и обещал принять ислам.

Прокопий решился тайно отправиться на Афон. Он поселился возле монастыря Святого Павла и духовно окормлялся у старца иеромонаха Иосифа. Старец постриг его в иночество с именем Пахомий.

Он прожил вместе со старцем 12 лет. Потом инок отправился в Кавсокаливский скит, в котором в то время жил подвижник Акакий Кавсокаливит.

Инок Пахомий хотел мученически пострадать за Христа, кровью искупить грех, не смотря на то, что он даже не мог точно сказать, совершал ли он его. Его мучила совесть, что может он все-таки совершил грех отступничества, будучи болен.

Он рассказал о своем желании старцу Акакию, а тот – другим подвижникам. Они одобрили желание Пахомия. Получив благословение старца, Пахомий покинул Афон и отправился со старцем Иосифом в Усаки – город, в котором он прожил в рабстве 17 лет.

В этом городе на базаре турки узнали и схватили его. Во время суда он бесстрашно исповедовал себя христианином. Его бросили в тюрьму, а после - казнили, обезглавив.

В день его казни, в 1780 году, христиане праздновали Вознесение Господне.

Мощи святого мученика Пахомия находятся в монастыре апостола Иоанна Богослова на острове Патмос.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".