В обители Констамонит отметили панигир - день памяти равноапостольных Константина и Елены

Православные христиане 3 июня (по новому стилю) отмечали день памяти святых равноапостольных царя Константина и его матери царицы Елены. Известно, что царь Константин со своим сыном Констанцием основали обитель на Святой Горе Афон, которая в этот день празднует панигир – Констамонит.

Константин Великий правил частью Римской империи в IV веке. Его мама, царица Елена исповедовала христианство. Ее муж, уважая веру супруги, не преследовал христиан, в отличие от многих других правителей того времени. Константин также воспитывался в почтении к христианству.

Когда Константин стал императором, то первым, что он сделал – разрешил открыто исповедовать христианство. Против него войной пошли язычники. Тогда царю было явление - на небе появился крест и надпись "Сим побеждай" и он одержал победу.

В 313 году император издал Миланский эдикт о веротерпимости, позже он распространил его действие на востоке Римской империи. Так завершилось 300-летие гонений и тайного христианства.

Константин провозгласил столицей Константинополь. Царь утверждал, что только христианство может объединить враждующие части империи. Он прославился своей благодетельностью в поддержку Церкви.

Император после видения особо почитал Крест Господень и хотел отыскать подлинный, на котором распяли за грехи человечества Иисуса Христа. Он отправил в Иерусалим экспедицию во главе со своей мамой – вдовствующей царицей Еленой.

Елена и Патриарх Иерусалимский обрели величайшую христианскую святыню в 326 году. Царица повелела разрушить все языческие постройки на местах, которые связанны с земной жизнью Иисуса Христа и Богородицы, и построить на их месте христианские храмы. Над Гробом Господним царь Константин приказал возвести храм Воскресения Христова.

Царица Елена вскоре вернулась в Византию. Она умерла в 327 году, на 10 лет пережив сына.

В 325 году император собрал I Вселенский Собор, чтобы прекратить распространение арианской ереси. Одним из участников Собора в Никее был святитель Николай Чудотворец.

Перед смертью император крестился. Он умер в 337 году в воскресенье, в праздник Пресвятой Троицы.

За заслуги перед Церковью императора Константина и его маму - царицу Елену называют Равноапостольными.

В монастыре Констамонит на Святой Горе, среди прочих святынь, хранятся часть Животворящего Креста Господнего и частица мощей святого равноапостольного царя Константина.

Относительно происхождения названия обители существует несколько версий. Одно из Преданий рассказывает, что название Констамонит созвучно имени императора Константина и его сына Констанция – основателей обители. Вторая версия гласит, что обитель носит такое название из-за многочисленных каштанов (греч. κάστανο), которые расту возле нее.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".