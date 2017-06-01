Афонские святые, день памяти которых отмечают в июне

Святые Афона, день памяти которых отмечают в июне (по новому стилю).

3 июня – святых равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены (панигир монастыря Констамонит); святого Пахомия (панигир Великой Лавры, монастыря Святого Павла).

4 июня – преподобномученика Павла (панигир Великой Лавры).

7 июня – третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (панигир монастыря Дохиар).

10 июня – преподобного Иоанникия, архиепископа Сербского.

15 июня – святого новомученика Константина Агаринского.

18 июня – Собор всех преподобных и Богоносных отцов, во Святой Горе Афонской просиявших; преподобных Агапия и Никодима Дохиарских.

21 июня – преподобномученика Феофана.

23 июня – преподобномученика Саввы Стагирита.

24 июня – иконы Божией Матери «Достойно есть» (панигир соборного храма в Карее); память неизвестного по имени инока, удостоившегося явления Архангела Гавриила.

25 июня – преподобного Петра Афонского; преподобного Арсения Коневского; святых Синезия, Бенедикта, Тимофея и Павла.

27 июня – преподобного Нифонта Кавсокаливита.

28 июня – святителя Ефрема, патриарха Сербского.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".