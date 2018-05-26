12 изречений афонских монахов в защиту нерожденных детей

В Международный день защиты детей мы собрали изречения афонских святых и старцев нашего времени о том, почему нельзя совершать грех детоубийства – делать аборт.

Православная Церковь учит, что с момента зачатия человек имеет бессмертную душу. Одной из глобальных проблем, которая существует в мире, является то, что женщины убивают своих детей еще до их рождения – делают аборты.

Поэтому, в защите нуждаются даже нерожденные дети.

1. «Аборт – это один из видов убийства, который совершается во всем мире обычно без всякого чувства вины. Это широко распространенная медицинская практика, которая поддерживается многими правительствами и правительственными организациями. Число нерожденных детей, убиваемых во чревах своих же матерей по всему миру, превышает 50 миллионов в год. Столько убийств не было за все мировые войны… Нас на Святой Горе этот вопрос волнует и беспокоит». (Архимандрит Ефрем (Кутсу), игумен Ватопедского монастыря).

2. «Самое страшное в абортах, что эти дети в будущую жизнь попадают некрещеными. Тот, кто творит такие грехи - этот человек - демонический. И наказание его будет очень большим. Потому что этот грех непосредственно восходит к лицу Божию. Поэтому мы оскорбляем Самого Бога, Который допустил, чтобы этот ребенок был зачат и остался в утробе. Потому что зачатие и рождение человека - это не просто плод каких-то человеческих отношений мужчины и женщины, это дело Божие». (Архимандрит Григорий (Зумис), игумен монастыря Дохиар).

3. «Как только узнаём, что кто-то хочет сделать аборт, нужно с твёрдостью стараться этого не допустить и объяснить последствия. Обычно женщина, делающая аборт, не видит и не понимает того, что у неё внутри в этот момент происходит. При первой возникшей трудности - к тому же это сделалось модным - она идёт к врачу и делает аборт, словно речь идёт о щенке или котёнке. Остановим её, побеседуем, отговорим, поможем осознать, на какое страшное преступление она собирается пойти!».

(Афонский старец Ефрем (Мораитис)).

4. «Человек, который убивает ребенка или во утробе, или когда он только родится, или принимая абортивные контрацептивы, он делает дьявольское дело. Поэтому, как дьявол хотел уничтожить человека, так и человек, который делает аборты, он повторяет то же самое». (Архимандрит Григорий (Зумис), игумен монастыря Дохиар на Святой Горе Афон).

5. «Вы должны подвизаться и стараться жить по правильному предписанию, чтобы по-настоящему бороться с абортами. Потому что сегодня люди легко убивают людей, родители - своих детей. Поэтому все мы должны стараться. Мы на Афоне молимся, и вы должны стараться объяснять людям, что аборт является страшным убийством». (Архимандрит Ефрем (Кутсу), игумен Ватопедского монастыря).

6. «Я увидел страшное видение... Передо мной открылось поле пшеницы, которая ещё не начала колоситься. Колосья только-только наливались силой. Стоя за оградой этого поля, я ставил на неё свечи об упокоении усопших. Слева простиралась неровная, гористая и сухая местность, которая сотрясалась от сильного гула, от тысяч душераздирающих криков, которые могли тронуть даже самое жестокое сердце. От этих душераздирающих криков у меня обливалось сердце кровью, но я не мог понять, что происходит. И тут я услышал голос: "Поле, засеянное ещё не начавшей колоситься пшеницей, - это усыпальница душ усопших, которые воскреснут. В месте же, сотрясающемся и дрожащем от душераздирающих криков, находятся души детей, убитых абортами". Видение кончилось, но я уже не мог прийти в себя от страшной боли за души этих детей». (Преподобный Паисий Святогорец).

7. «Каждый эмбрион — это уже полноценный человек, с душой. Эти дети продолжают жить в Ином мире, и из них на Небесах составилось уже многомиллионное войско. И все они вопиют к Богу о том, что были безвинно убиты, что не приняли Святого Крещения и не стали православными христианами. На кого ложится вина за это? Можно не говорить, на кого — и так ясно. У Бога для этого кровопролития одно название — «преступление»! И чем эта кровь может быть омыта? А чем отмывается грязь? Водой, чистой водицей… Внутреннее покаяние должно вовне проявиться как неиссякаемый источник слёз, и так до конца жизни». (Афонский старец Ефрем (Мораитис)).

8. «Была такая лития, которая имела следующий маршрут. Ее участники выходили от больницы, где совершались аборты, и шли вдоль городской канализации к реке. Потому как те дети, который были убиты посредством абортов, завершали свой путь в этой реке. И крестный ход шел по этому пути, чтобы помолиться за упокой душ убиенных младенцев, чтобы помолиться Богу, чтобы Он вразумил власти Сербии и в целом народ, за тех, кто в силе остановить это зло». (Архимандрит Мефодий, игумен сербского монастыря Хиландар).

9. «Как ужасен аборт, какое это великое преступление! С этим должно быть покончено. Невинные существа не должны погибать таким ужасным образом только из-за того, что кто-то считает, что не может себе позволить иметь другого ребёнка. Мы сами решаем за Бога? Определяем - можем или нет вырастить детей, данных нам Богом? Решаем за Бога, что Ему делать?..». (Афонский старец Ефрем (Мораитис)).

10. «Аборт - это грех века. Поэтому мы как православные должны на этом фронте создать некое ополчение, целью которого будет донести людям тяжесть и весь ужас этого греха. Даже животные не творят такого греха. Даже животные - они благоутробны и любят своих чад». (Архимандрит Григорий (Зумис), игумен монастыря Дохиар).

11. «Если она сделает аборт, то расплачиваться за него будут ее другие дети – болезнями и несчастными случаями. Сегодня родители убивают своих детей абортами и лишаются благословения Божия. В прежние времена, если младенец рождался больным, то его крестили, и он умирал как ангелочек. И не было оснований безпокоиться насчет его загробной участи». (Преподобный Паисий Святогорец).

12. – Геронда, сейчас, пока я еще в начале беременности, все советуют мне пройти предродовое обследование. Это делается для того, чтобы быть уверенной, что у тебя нормальный ребенок, без каких-либо физических отклонений.

– А что ты будешь делать, если у ребенка есть отклонения? – спросил меня отец Порфирий.

– Сделаешь аборт? Если ты сделаешь аборт, то лучше и не спрашивай у меня никаких советов. Тогда мне уже будет нечего тебе сказать. (Из книги «Дети и молодежь: по сочинениям Афонского старца Порфирия Кавсокаливита»).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".