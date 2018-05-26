Святыни Афона: Игрушки императрицы Феодоры

В монастыре Ватопед на Святой Горе Афон хранятся святыни с весьма необычным названием – Игрушки императрицы Феодоры. Их еще называют «куклы», «ляльки» и «τὰ νινία» (греч.).

«Игрушки» представляют собой маленький диптих – двустворчатую икону. На одной дощечке изображен Спаситель, а на второй – Богоматерь.

История икон относится к периоду позднего иконоборчества. Описал происхождение образов Продолжатель Феофан.

Согласно сведениям, в 831 году Феодора вышла замуж за императора Феофила, который поддерживал иконоборцев. Императрица воспиталась в семье, где почитались иконы и, будучи супругой правителя, она тайно продолжала молиться перед иконами, которые тщательно от него прятала у себя под подушкой.

Однако произошел случай, когда во время Феодориной молитвы, ее увидел придворный шут Дендрис. Он спросил у нее, что это такое и что она делает. Феодора ответила ему, что это ее любимые игрушки.

За обедом шут сказал императору, что видел у императрицы очень красивые игрушки, которые она целует и прижимает к груди.

Феофил все понял, разозлился и назвал жену идолопоклонницей. Тогда Феодора сказала ему, что шут видел вовсе не иконы, а ее отражение в зеркале со служанками.

Император велел в наказание шута за болтовню избить его. После этого Дендрис никогда не рассказывал об «игрушках», даже если император спрашивал, не целует ли его супруга «ляльки».

Известно, что императрицу Феодору, в связи с этим случаем, изображают с маленьким круглым образом в руках.

Сведения о судьбе икон до середины XVI века утрачены. Известны рассказы 1559 года, которые направлялись в Москву. В них, среди монастырских святынь, которые святой Савва, архиепископ Сербский, принес «от Иерусалима, и Раита, и Егупта, и Царя града», перечислен также образ Пресвятой Девы. О нем говорится, что он небольшой, украшен золотом, благоухает и «что царица Феодора в подушце держаше в тайне, при цари Феофиле иконоборце».

Также считается, что именно одна из этих икон упоминается в повести, датируемой 1804 годом, рассказывающей о чудотворной иконе Богородицы «Троеручица», которая хранится в монастыре Хиландар. Об иконе говорится в контексте описи погребения императора Феофила. Ее положила императрица перед его гробом мужа.

В исторических документах 1744 года маленькие иконы, которые хранятся в монастыре Ватопед, названы «И. и. Ф.».

Известно, что в XIV веке афонской обители иконы подарила Анна Палеологина Кантакузина Филантропина, жена императора Мануила III.

Некоторые современные исследователи сомневаются в правдивости того, что иконы принадлежали императрице Феодоре. Однако образа известны именно как «Игрушки императрицы Феодоры».

Две иконы хранятся в серебряных, позолоченных окладах, с изображениями серафимов, изготовленных в XVIII веке. Святыни помещены в общий киот.

Размер Богородичной иконы - 25,5 × 22 см. Это икона Богородицы Гликофилусы («Сладколобзающей»). На образе написано «Ελπίς των Απελπισμένων» («Отчаянных единая Надежда») и «Моление рабы Божией Анны Палеологины Кантакузины Филантропины».

Икона Христа Спасителя меньше по размеру - 23 × 17,5 см. Иконография образа относится к критской школе, времен XV века.

Отдельного дня празднования и песнопений в честь икон в афонской обители нет. Образа выносят для поклонения в праздник Торжества Православия – первую неделю Великого поста.

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".