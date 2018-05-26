15 изречений афонских монахов для тех, кто воспитывает детей

Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня, разумеется, светский праздник. Однако этот день, наверное, стоит вспомнить о том, что Сам Господь Иисус Христос сказал: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Матф.18:3). Каждый христианин должен быть подобен ребенку в своей вере, чистоте сердца и искренней любви. На взрослых лежит большая ответственность – правильное воспитание своих детей. Мы собрали изречения афонских святых и старцев, которые помогут понять, как воспитать детей в вере.

1. «Надо научить человека угождать Богу, своей жизнью Бога радовать, точно так же, как ребенок старается родителей своих радовать». (Преподобный Силуан Афонский).

2. «Когда ваши дети еще маленькие, вы должны помочь им понять, что такое добро. А это и есть глубочайший смысл жизни». (Преподобный Паисий Святогорец).

3. «Вот, смотри, счастливая семейная чета воспитывает детей: как в хлопотах и суете состарятся родители, так же в трудах и скорбях уйдут в прошлое их дети. Но если все это освящено присутствием Божиим, то как родители, так и дети обретут отраду и утешение в Господе и по смерти сподобятся Жизни Вечной». (Преподобный Никодим Святогорец).

4. «Станьте святыми, и у вас вырастут добрые дети. Существует только один способ избежать трудностей при воспитании детей – святость». (Афонский старец Порфирий Кавсокаливит).

5. «Когда мать скромна и разумна, имея всякую добродетель, она непременно и мужа сможет привести в свою любовь. А когда его приобретет, он будет с великой готовностью помогать ей воспитывать детей, и от Бога получит помощь. Если муж помогает в этом благом деле воспитания детских душ, все в доме пойдет благополучно и ничего неприятного не случится, потому что хозяева его благочестивы». (Старец Иосиф Исихаст).

6. «Когда нет родителей, которые были бы достойным примером для детей, как следствие сегодня мы не можем найти людей, которые оказались бы полезными для Церкви, для мира, для государства... Это ошибка, которая укоренилась в обществе. Говорим, что мы уже взрослые и можем всё посмотреть, попробовать. Но для детей это абсолютно не подходит. То, что не подходит для детей, не подходит и для взрослых. Мне жаль родителей, которые нашими сегодняшними средствами пытаются вырастить детей. Прототипом должны быть мы. Дети должны быть копией нас, калькой. А дети, как говорится в Священном Писании, «се сын его матери»». (Архимандрит Григорий, игумен афонского монастыря Дохиар).

7. «Цель христианского воспитания — привести ребенка ко Христу, сделать из него христианина, чтобы когда он придет в разум, то сам себя исповедовал бы как христианина, понимая, что такая жизнь — правильная, полноценная. В основе жизни должен быть дух; дух питает душу, а душа преображает плоть». (Преподобный Силуан Афонский).

8. «Воспитание ребенка начинается с момента его зачатия». (Афонский старец Порфирий Кавсокаливит).

9. «Большинство людей, живущих в миру, считает, что ребенок рождается здоровым, нормальным существом. С точки же зрения православия, человек рождается с поврежденной природой, с печатью первородного греха. И прежде чем его воспитывать, развивать, необходимо сначала исцелить и исправить. Если это не происходит, то мы развиваем искаженную человеческую природу. Правильное понимание человека исходит из того, что у него должна быть исправленная человеческая природа, а это происходит в таинстве Крещения, в таинстве Благодатного посещения, когда именно духовное начало обретает первенство в жизни. Главное, мы должны помнить, что все хорошее в человеке — от Бога, поэтому воспитать — привести ребенка к Богу — и есть основная обязанность родителей». (Преподобный Силуан Афонский).

10. «Наш личный пример – главное, что может помочь в воспитании наших детей. Мы должны быть примерами и образцами, на которые будут опираться наши дети». (Архимандрит Григорий, игумен афонского монастыря Дохиар).

11. «Часто мы путаем, считая, что воспитывать — это влиять. А воспитывать — это питать и душу, и плоть, и дух. Дух питает душу, душа преображает плоть. Когда мы забываем о духе, заботимся только о плоти и душе, тогда воспитание сводится к росту и развитию, особенно когда дело касается ребенка: мы считаем, что он должен вырасти здоровым и развитым. А он должен еще быть духовным». (Преподобный Силуан Афонский).

12. «Кажется, что стать хорошим очень трудно, но в действительности это легко, если с детства положено доброе начало. И тогда, когда ты взрослеешь, тебе не трудно, потому что добро уже внутри тебя, ты им живешь. Оно – твое достояние, которое ты сохранишь, если будешь внимателен, на всю свою жизнь…». (Афонский старец Порфирий Кавсокаливит).

13. «Когда Вы страдаете от бесчинств ребенка и давите на него, результатов не будет, ибо ребенок взбудоражен плотью и нападениями лукавого, которому платит дань. Может быть, всё пройдет. Не огорчайтесь, всё наладится позже». (Преподобный Паисий Святогорец).

14. «Когда происходят постоянные конфликты, ссоры – дети уйдут оттуда, они будут искать себе гнездо где-то в ином месте. Человек от самого маленького до самого старого всегда ищет тёплые объятия. Не должно быть ни шума, ни противоречий, ни ссор - всё это сотрясает семью от самого её основания. Ребёнок вынужден бегать туда и сюда, чтобы найти где-нибудь тепло. После этого уже приходит в Церковь, в государство, чтобы научить нужному, но самыми первыми должны дать ему необходимое его мать и отец». (Архимандрит Григорий, игумен афонского монастыря Дохиар).

15. «Не говори много детям о Боге, лучше говори много Богу о детях, то есть молись». (Старец Ефрем Ватопедский).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".