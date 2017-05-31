Паломники из Украины прошли 70 километров пути, посетив скиты и пещеры на Афоне

14:10, 31 мая 2017
Афон
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Фото: athos-ukraine.com

На днях завершилась очередная паломническая поездка на Афон под названием «Пустынь Святой Горы Афон», организованная паломнической службой «Панагия» при Благотворительном фонде «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон».

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За период путешествия паломники посетили скиты Святой Анны, Малой Святой Анны, Катунакья, Святого Василия, Кавсокаливья, Продрому (Румынский скит), Андреевский и Новый, районы Вигла и Капсала, келию Маруда в Карее, пещеру преподобного Нила Мироточивого и преподобного Акакия, монастыри Пантократор, Ватопед, Свято-Пантелеимонов, Ксенофонт и Дохиар.

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В келии Апостола Фомы паломники отслужили Божественную Литургию и причастились Святых Христовых Тайн.

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В день праздника Вознесения Господня они приняли участие во всенощном бдении в монастыре Пантократор.

В последний день пребывания в Греции паломники посетили монастырь Иоанна Богослова в Суроти, где приложились к могилке преподобного Паисия Святогорца и главе преподобного Арсения Кападокийского.

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За весь период поездки паломники преодолели около 70 километров пути. 

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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