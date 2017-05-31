Паломники из Украины прошли 70 километров пути, посетив скиты и пещеры на Афоне

На днях завершилась очередная паломническая поездка на Афон под названием «Пустынь Святой Горы Афон», организованная паломнической службой «Панагия» при Благотворительном фонде «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон».

За период путешествия паломники посетили скиты Святой Анны, Малой Святой Анны, Катунакья, Святого Василия, Кавсокаливья, Продрому (Румынский скит), Андреевский и Новый, районы Вигла и Капсала, келию Маруда в Карее, пещеру преподобного Нила Мироточивого и преподобного Акакия, монастыри Пантократор, Ватопед, Свято-Пантелеимонов, Ксенофонт и Дохиар.

В келии Апостола Фомы паломники отслужили Божественную Литургию и причастились Святых Христовых Тайн.

В день праздника Вознесения Господня они приняли участие во всенощном бдении в монастыре Пантократор.

В последний день пребывания в Греции паломники посетили монастырь Иоанна Богослова в Суроти, где приложились к могилке преподобного Паисия Святогорца и главе преподобного Арсения Кападокийского.

За весь период поездки паломники преодолели около 70 километров пути.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".