10 изречений афонских святых и старцев о человечности

Человечность – это многогранная добродетель, включающая в себя умение почувствовать другого человека, его духовный мир, его интересы и надежды, это способность доброжелательно, сочувственно относится к людям и миру. Мы собрали изречения святых отцов и старцев о человечности.

1. «Надо и нам, братья, если хотим называть Бога нашего Отцом, быть милосердными, стараться сделать наших братьев счастливыми, доставить им радость, и тогда сможем обращаться к Богу как к Отцу: «Отче наш, иже еси на небесех…»». (Равноапостольный Косма Этолийский).

2. «Если есть в человеке действительно страх Божий, сострадание и милосердие, словом, все, что приятно Богу, тогда Он не скрывает Своей воли от тех, кто живет любовью, ибо и Сам есть Любовь». (Старец Иосиф Ватопедский).

3. «Когда мы разделяем чужую боль, в нас органично зарождаются любовь, сочувствие, смирение, благодарение и славословие Господа. И тогда наша молитва о ближнем становится угодной Богу и действенной». (Преподобный Паисий Святогорец).

4. «Чтобы появилась и стала действовать любовь, нужно хранить заповеди. Когда ты встаешь ночью и молишься, когда видишь больного и ему сострадаешь, видишь вдову и сирот, стариков и оказываешь им милосердие, тогда тебя любит Бог». (Преподобный Иосиф Исихаст).

5. «Позвольте человеку, у которого другое мнение, изливаться, говорить, говорить… Пусть он почувствует, что встретился со спокойным человеком. Воздействуйте на него своей доброжелательностью и молитвой, а потом скажите немного слов». (Преподобный Порфирий Кавкасоливит).

6. «Покаянием достигнешь смирения, смирением стяжаешь благодать Божию, а вместе с нею Бог пошлет тебе все необходимое и для твоего спасения, и для помощи другим людям. Это очень простые вещи, и не надо ничего усложнять». (Преподобный Паисий Святогорец).

7. «Благоразумный человек свободен от бессмысленных чувств, страстных расположений и движений. Благодаря этому он властвует над рассудком, держа его под контролем, вследствие чего имеет правильное ко всему отношение. Он кроток, незлобив в общении с ближним, смиренномудр, сострадателен, милосерд и ко всем благодетелен. Описывая характер такого совершенного человека, мы обнаруживаем, что это точное отображение Первообраза, Господа нашего, потому что только Он вернул цельность нашему естеству». (Старец Иосиф Ватопедский).

8. «Бог сотворил нас добрыми. Бог дал человеку все самое прекрасное и доброе. Он предназначил его стать совершенным. Но Он дал ему и свободу, и теперь зависит от самого человека, последовать злу или добру». (Преподобный Порфирий Кавкасоливит).

9. «Милостивый Господь нам грешникам дал Духа Святого и не взыскал от нас ни единой уплаты, но каждому из нас говорит, как Апостолу Петру: «Любишь ли Меня?» Так Господь хочет от нас только любви». (Преподобный Силуан Афонский).

10. «Все дело в том, какая у нас молитва. Она должна идти от сердца и иметь своей основой сострадание». (Преподобный Паисий Святогорец).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".