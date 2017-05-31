На Афоне снимают фильм об известном старце

На Афоне работают над видео-жизнеописанием почитаемого старца: «Афонский старец Тихон (Голенков): 60 лет на Святой Горе как один день».

В фильме впервые планируют показать малоизвестные фотографии старца Тихона, снимут также виды мест, в которых он жил. Также о старце расскажут насельники Святой Горы, которые были лично с ним знакомы. Среди них – послушники старца, которые сейчас живут на Афоне. Многие из этих людей впервые разрешили запечатлеть себя на видео. Старец Тихон пришел на Афон еще в дореволюционное время, когда русские святогорские обители переживали времена своего расцвета. Он на протяжении 60 лет жил на Афоне. За это время сменилось три поколения афонитов.

Фильм, повествующий о жизни старца Тихона, также рассказывает о других, почитаемых в православном мире, афонских духовников. Среди известных и самых близких учеников старца Тихона были духовник афонского Иверского монастыря Афанасий Ивирит и уже прославленный в лике святых преподобный Паисий Святогорец. Люди, знавшие старца Тихона, рассказывают, что его уникальный литургический опыт и по сегодня остается недостижимым для всех насельников Святой Горы. О его аскетичной жизни ходят легенды. Также говорят, что иеромонах Тихон никогда не участвовал в политических противоречиях, а наоборот – был миротворцем.

Фильм должен побуждать у зрителей размышления о том, что достичь святости можно и в наше непростое время, что есть люди, которые и сегодня ведут подвижническую жизнь.

***Тимофей Голенков, будущий старец Тихон, родился в 1884 году в селе Новая Михайловка, в Российской империи. Когда ему исполнилось 24 года, он пришел на Афон, где поселился в келлии Честного и Животворящего Креста Господня, относящейся к монастырю Ставроникита. Он отличался подвижнической жизнью и духовной мудростью, за это его называли папа-Тихон Русский или Благословенный. Среди учеников Иеромонаха Тихона был почитаемый святой Паисий Святогорец. Старец Тихон умер 23 сентября 1968 года.

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".