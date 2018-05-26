Сквернословие: афонские святые и старцы о грехе, который важно побороть

Сквернословие – матерная ругань – один из грехов, которые человек совершает во вред себе и ближним, иногда, даже не замечая его. Мы собрали изречения афонских святых и старцев о том, почему православному человеку нельзя ругаться и как побороть этот грех.

«Был у нас в роте один богохульник. Ругался грязно… Столько раз я его просил, чтобы он прекратил браниться, уже и нагоняй дал ему, однако он ни меня не слушал, ни офицеров — продолжал ругаться. Однажды, когда мы работали в лагере, в самом центре упала и взорвалась бомба… И — не пострадал никто! Только в этого человека попал один малюсенький осколок. И знаешь куда? В язык! Не задел ни зубов, ни губ! Распух только его язык… Сделался как баклажан и висел снаружи, не помещаясь во рту! Такие удивительные события на войне случались часто, поэтому у нас в лагере было большое благочестие». (Из книги Афанасия Раковалиса об афонском святом «Отец Паисий мне сказал…»).

«Не надо никого ругать, не надо никого грызть. Просто не грызите никого, давайте будем друзьями». (Афонский старец Рафаил (Берестов)).

«…Когда один сказал мне: «Да пошел ты вместе со своими богами...» — я его толкнул и тряхнул как следует, потому что это было богохульством». (Преподобный Паисий Святогорец).

«Видя свое мышление полным гордостных, скверных и хульных помыслов, как не восплакать, видя свою волю плененной грязными желаниями? Как не восплакать и не пролить кровавых слез, как не воскликнуть жалостно ко Иисусу, чтобы Он освободил и исцелил?». (Преподобный Никодим Святогорец).

«Если кто-то в гневе похулит даже и Святаго Духа, то это богохульство не является непростительным, потому что человек не верил в то ругательство, которое произнес. Он сказал его потому, что в то мгновение, в гневе, он потерял контроль над собой». (Преподобный Паисий Святогорец).

«Нельзя ругаться на глазах у детей». (Преподобный Порфирий Кавсокаливит).

«Человеку необходимо беречь чувства от сквернящих впечатлений, а сердце – от лукавых мыслей и страстей». (Преподобный Никодим Святогорец).

«Однажды два монаха поссорились и до того озлобились и сильно ругались, что не было возможности их остановить. На шум пришел сам отец Иероним и стал их уговаривать, но они и при нем тоже продолжали ругаться и не смотрели на него. Тогда отец Иероним сказал одному из них, отцу Феодору: «Отец Феодор, взгляни на меня!» Но тот, не смотря на него, продолжал ругаться. Отец Иероним снова и снова повторял, чтобы он взглянул на него, и тогда, как бы нехотя, тот взглянул, и тотчас гнев его прошел от одного взгляда на лицо старца». (Из книги об афонском старце Иерониме «Не ищи на земле ничего, кроме Бога и спасения души»).

«Живущие в миру среди соблазнов должны иметь большее внимание к себе, чем отшельники, для которых их уединение служит стеной, ограждающей от неприличных сцен, от пошлых разговоров и всякой другой скверны, так что отшельники подобны сражающимся из укрытий, а ты сражаешься с врагом в открытую, лицом к лицу, и пули летят со всех сторон, – везде ты встречаешь поводы ко греху». (Преподобный Никодим Святогорец).

«Если человек бесстыдный сквернословит, богохульствует, то лучше сделать вид, что ты чем-то занят и не слышишь его, а самому молиться. Потому что, если он поймет, что ты за ним следишь, он может сквернословить не переставая. И ты, таким образом, станешь причиной его одержимости нечистым духом». (Преподобный Паисий Святогорец).

«Как бурные потоки, выходя из берегов во время дождей, сметают на своем пути камни, деревья и все прочее, так и чувства, лишь останутся без надзора ума, тотчас бросаются на все чувственное и воспринимают всякое пошлое зрелище, всякое сквернословие – короче говоря, всякую грязь похотей, а затем привносят все это в несчастную душу, делая ее вертепом разбойников». (Преподобный Никодим Святогорец).

«Ко мне неделю назад заходил один паломник, он год назад приезжал на Афон. Так вот, он сказал: "Отец Исидор, я после Афона полгода на людей ругаться не мог". Во что такое Святая Гора». (Из книги «Монашеская республика Афон»).

«Если сквернословит не бесстыдник, а человек, у которого есть совесть, и сквернословит он от дурной привычки, то ты можешь ему что-то сказать». (Преподобный Паисий Святогорец).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".