В Греции состоялись торжества в честь святого-выходца из Украины, который особо почитается на Афоне

На греческом острове Эвбея в Нео Прокопио 26- 27 мая торжественно почтили память святого праведного Иоанна Русского. Мощи святого хранятся в местном храме, названном в его честь. На богослужение съехались представители духовенства и местных властей, тысячи паломников со всей Греции и гости из других стран. По завершении Божественной литургии состоялся крестный ход.

Погодные условия выдались неблагоприятными – шел проливной дождь. Но, несмотря на это, верующие преодолели традиционный путь, ведущий к святому, длиной в 15 километров. Маршрут пролегал из города Халкида в селение Нео Прокопио.

Местные СМИ подчеркивали, что среди молящихся было много молодежи.

26 мая состоялась Вечерня. За богослужением к молящимся с проповедью обратился митрополит Арты Каллиник.

Он назвал Иоанна Русского «человеком света», который «рассеивает мрак человеческого греха». Ночью было совершено

Всенощное бдение, после которого в 4.30 утра 27 мая состоялась литургия. После нее - вторая архиерейская литургия. По завершении всех богослужений состоялся крестный ход с мощами святого, который завершился на главной площади Нео Прокопио, где был совершен молебен.

Известно, что святой Иоанн Русский особо почитается в Свято-Пантелеимовом монастыре на Святой Горе Афон. В обители также есть храм, названный в честь святого. Также там хранится часть мощей исповедника.

*** Святой Иоанн Русский родился в Украине, в православной семье, в конце XVII века. Повзрослев, он отправился на службу в армию. Также он был участником русско-турецкой войны. В 1711 года попал в плен и был продан начальнику конницы. Так он попал в турецкий город Прокопию. Здесь его склоняли принять ислам. Терпя побои, он все же не соглашался отрекаться от Христа. Видя смелосnь Иоанна, его господин прекратил мучения и больше не обязывал его принять ислам. Святой жил в стойле скота, за которым ему поручили ухаживать.

Он усердно исполнял всю тяжелую работу и отличался добрым нравом. Иоанн часто пребывал в уединении и молитве. Хозяин предложил ему свободу, но святой отказался. Он так и жил в рабстве, каждую ночь убегая храм святого великомученика Георгия, где он мог молиться и причащаться. Будучи сам бедным невольником, он помогал нищим. Предчувствуя свою смерть, он попросил позвать к нему священника. Однако священнослужитель боялся появиться со Святыми Дарами в доме турецкого начальника. Он вложил Тело и Кровь Господни в яблоко и передал их святому.

Праведник причастился и мирно умер 27 мая 1730 года. Турок передал тело святого священнику, чтобы тот мог похоронить его по христианскому обычаю. На похороны святого пришли многие христиане. Спустя 3,5 года священнику во сне было открыто, что мощи святого Иоанна нетленные. Их вскоре обрели и перенесли в храм, в котором при жизни молился святой.

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".