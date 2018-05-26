Старцы Святой Горы Афон: Евфимий, Гавриил, Филофей

На Афоне паломники имеют возможность встретиться со старцами, которые через свой опыт могут поведать им истину о Господе.

Вот некоторые Афонские старцы, которые являются примером и наставниками для всех нас.

Старец Евфимий

Пример православного старца, излучающего святость. Современный отшельник, который живет скромно в лесу, в районе Капсала на Афоне. Там, где его слышит и видит только Бог! Сотни паломников, которые посещают старца Евфимия, называют его вдохновляющим преемником святого отца Паисия. Тот же никоим образом не принимает эти слова к себе. «Я грешник и недостойный», - постоянно говорит он людям, которые добираются по узкой тропе до его удалённой кельи, где он живет с тремя другими молодыми монахами, которые служат ему.

Спокойный, кроткий вид, неторопливые движения и тихий голос оставляют незабываемые впечатления. Он живет в келье в труднодоступном районе Кареи в Капсала, с ним подвизаются еще пять монахов. Хотя ему только пятьдесят лет, слава о нем распространилась по всему миру. Каждый день сюда приходят десятки паломников со всех уголков земного шара, чтобы получить его благословение и найти решение своих проблем. Для того, чтобы услышать его слово, чтобы отдохнуть от палящего солнца жизни и множества житейских штормов. Здесь они ищут спокойную гавань...

Старец Гавриил

Просвещённый афонский подвижник из монастыря Кутлумуш живет в келье недалеко от кельи старца Паисия. Говорит он быстро, и слова из его уст остаются в памяти. Прочитайте некоторые из них...

*Бог хочет, чтобы полагались на Него, не на людей.

* Не надо быть уверенным в себе. Уверенность является препятствием к божественной благодати. Когда мы все полагаем на Бога, Он вынужден помочь нам.

* Пессимизм преодолевается верой в Бога, в Его понимание, руководство и контроль над всеми вещами, и через послушание воле Божьей.

* Знает лукавый, что вера является самым большим утешением для страждущих и нашей больной души, которая пострадала из-за греха, и поэтому он делает все возможное, чтобы исказить истину, сея сомнения в нас, помрачая наш ум и охлаждая сердце, когда мы читаем или слышим слово Божие.

* Кажется, что только живая вера и надежда на Бога заставляет нас быть твердыми и смелыми, как мы видим это на примерах святых Божиих святителей, мучеников, преподобных и праведников.

О любви христианской

* Первые главные и основные заповеди: любовь к Богу и ближнему.

* Любовь к ближнему похвальна, но если она не отвлекает нас от любви к Богу ...

* Любовь к Богу есть вершина добродетели. Вместе с любовью к Богу приходит и любовь к ближнему.

* Ничто не может быть приравнено к любви к нашим врагам, или когда переживаем за тех, кто страдает.

О молитве

* Просить Бога дать вам благодать любить Его.

* Часто вспоминать о тех бесчисленных Божиих совершенствах и неизмеримой благодати, которую Он дал вам.

Старец Филофей, игумен монастыря Каракал

Исключительный старец, с которым паломники, посетившие монастырь, хотят лично встретиться и послушать его.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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