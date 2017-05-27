Евфимий и Георгий - святые игумены Иверского монастыря

Православная Церковь 26 мая отмечает день памяти второго и третьего игумена Иверского монастыря на Святой Горе Афон – преподобных Евфимия и Георгия.

Евфимий пришел на Святую Гору вместе со своим отцом, основателем Иверского монастыря – святым Иоанном. Перед смертью Иоанн поручил управление обителью своему сыну.

Евфимий с детского возраста занимался переводами церковных книг. Он управлял Иверским монастырем и Великой лаврой. Также он отличался подвижнической жизнью - всю жизнь он носил власяницу и цепи. Евфимий всегда, стоя на службах, смиренно смотрел в пол.

На Афоне есть традиция, в праздник Преображения Господня идти на вершину горы. Когда Евфимий совершал литургию, произошло землетрясение и яркий свет озарил молящихся, так что они все пали на землю. Лишь святой остался стоять перед алтарем, подобно огненному столпу, озаренным светом.

Известен случай, когда по его молитве, после совершения литургии в часовне пророка Ильи, прекратилась продолжительная засуха.

Как игумен, он был очень гостеприимным, принимал всех, кто нуждался в духовной помощи. Он был очень щедрым, раздавал часть имущества другим афонитам.

Император предложил святому стать архиепископом Кипрским. Но он отказался, пожелав остаться на Святой Горе.

Работа по управлению обителью не давала ему возможности много работать над переводами. Пробыв игуменом 14 лет, он передал это служение своему двоюродному брату Георгию.

Святого Георгия называли Великим и Строителем, так как он сделал большой в клад в деле строительства обители.

Евфимий смог уединиться, поселившись сначала в башне, а затем в келье вне монастыря.

Однако он и дальше продолжал руководить лаврой. Монахи взбунтовались против Евфимия и обратились к императору.

Евфимия вызвали в Константинополь. Подавая нищему милостыню, мул сбросил его на землю. Евфимия отвезли в монастырь, но в мае 1028 года он умер, в возрасте 75 лет.

Его тело горько оплакивали христиане. Затем мощи святого перенесли в Иверон и похоронили возле отца.

Святой Георгий также был вызван в 1029 году к императору, будучи подозреваемым в заговоре. Его избили и отправили в ссылку в монастырь Моноваты, где он умер в том же году.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".