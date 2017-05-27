Основатель Иверского монастыря преподобный Иоанн: мужественный и мудрый святой, который бежал от славы

Православная Церковь 26 мая отмечает день памяти основателя афонского Иверского монастыря – преподобного Иоанна.

Преподобный до монашества был знатным человеком, занимавшим высокий пост при дворе князя Давида Куропалата. Он отличался мужеством и мудростью.

В один момент он осознал, что не желает мирских почестей и решил принять монашество. Сначала он поселился в одном из грузинских монастырей, позже – отправился на гору Олимп. Там он исполнял самые «непочтительные» послушания – например, погонял мулов.

У Иоанна в миру остался сын Евфимий. Когда он узнал, что его сына взяли в заложники в Константинополе, то покинул монастырь. При поддержке близких при дворе, ему удалось освободить Евфимия. Позже отец с сыном вместе отправились в монастырь.

Они стремились избавиться от известности. Потому отправились на Афон. За несколько лет до их прихода святой Афанасий начал строительство Великой лавры. Когда Иоанн пришел в лавру, то скрыл свое происхождение и смиренно нес послушание на братской кухне.

Святой Антоний рукоположил Евфимия в священнический сан.

Спустя несколько лет их родственник Торник, бывший княжеский полководец тоже ушел в монастырь. Сначала он искал своих родных на Олимпе, а затем пришел на Святую Гору, где также остановился в Великой лавре. В монашестве он был назван Иоанном.

Грузины стали наиболее преданными учениками святого Антония. К ним позже присоединились и другие выходцы из их родины. Недалеко от лавры они построили храм в честь святого Иоанна Богослова и кельи.

В течении 10 лет они переводили з греческого на грузинский язык книги.

Когда полководец Восточной армии Барда Склир объявил себя императором, императрица Феофания вызвала Торника, прося его о помощи законным правителям. Торник на время покинул Святую Гору, и в 979 году победил самозванца-императора. За это ему дали звание синкелла. Монах-военачальник возвратился на Святую Гору с богатыми трофеями, которые все отдал святому Иоанну.

Святой распорядился богатством, построив монастырь, в котором поселились и другие пришедшие из Грузии монахи. Вскоре в обители было уже 300 монахов. На месте бывшего монастыря Климента, он возвел большую Богородичную церковь. Императоры не забывали своих подданных и давали монастырю щедрые пожертвования и земли в Македонии.

После смерти Иоанна (Торника), святой Иоанн решил отправиться в Испанию. Однако правители уговорили его остаться и возглавить афонскую обитель. Вскоре Иоанн заболел подагрой и поручил управление обителью своему сыну Евфимию, а в помощники ему назначил своего племянника Георгия.

В июне 1005 года святой Иоанн представился ко Господу.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".