Афонские святые и старцы - о Втором Пришествии

Сегодня православные отмечают Вознесение Господне. Этот праздник напоминает о том, что Спаситель вновь придет на землю.

Это событие было предвозвещено в Новом Завете. Вместе с тем, о нем говорится и в Символе веры: "Верую во Единого Господа Иисуса Христа... паки Грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца...".

На Афоне, в скиту Кавсокаливия хранится весьма необычная икона, изображающая Второе Пришествие Христа на Святую Гору и Страшный Суд. Это новый иконографический образ, который полагает новый канон в изображении этой христианской тематики.

В нижней части образа изображены святые отцы Афона, которые окружают Христа Спасителя, сидящего на престоле. По центру – сама Святая Гора. В верхней части – Игуменья монашеского полуострова – Пресвятая Дева в окружении ангелов на фоне ночного неба.

Второе Пришествие Христа изображено в момент, когда будет совершаться последняя афонская литургия.

Святые отцы и еще непрославленные афонские старцы много говорили о Втором пришествии Христа. Через них Господь приоткрывал эту великую тайну.

Мы собрали изречения афонских святых и старцев о Втором Пришествии.

«Богородица сейчас находится на выходе с Афона, и готова уйти в Палестину. В Иерусалим. Потому как там произойдёт Второе Пришествие Христа». (Старец Каллистратос Агиорит).

«День Господень придет как вор ночной, когда его никто не ждет. Вот так придет Спаситель во Втором Пришествии. Внезапно, как если бы ты проснулся вдруг утром — и вот, Христос, Царь возлюбленный нашего сердца стоит перед тобой. Этим небесным величием утешит нас Бог, который содержит в своей длани весь мир». (Архимандрит Емилиан (Вафидис)).

«Некоторые обеспокоены тем, когда будет Второе Пришествие. Однако для человека умирающего Второе Пришествие, если можно так выразиться, уже наступает.Потому что человек судится в соответствии с тем состоянием, в котором его застигает смерть». (Преподобный Паисий Святогорец).

«Знаю, что придет антихрист, что будет Второе Пришествие Христово, но когда, не знаю. Завтра? Через тысячу лет? Не знаю. Однако меня это не тревожит. Потому что я знаю, что в час смерти для каждого из нас наступит Второе Пришествие Господне. И этот час уже весьма близок». (Преподобный Порфирий Кавсокаливит).

«Второе пришествие будет светлейшим, окончательным откровением нашего блаженства. Видите? Бог устремляется и перед нами, и вместе с нами. Устремимся же и мы, чада Божии, ему навстречу…». (Архимандрит Емилиан (Вафидис)).

«Как мы видим солнце, так и там все увидят Господа. Там мы Его увидим. Лица Бога мы не видим сейчас - но Он везде, над всем. И так в тот час - там, в Иерусалиме мы увидим Господа, во Второе Пришествие, как пишет святое Писание. Вверху над всем. Мы не можем понять пока как мы увидим Бога, пока для нашего человеческого понимания это не ясно, но мы поймём, что тогда, в тот момент, мы видеть будем именно Его». (Старец Каллистратос Агиорит).

«Не расстраивайтесь нисколько, ибо над всеми Бог, Который управляет всем и посадит каждого на скамью подсудимых дать ответ за содеянное, в соответствии с чем каждый и воздаяние от Него получит. Будут вознаграждены те, кто в чем-то поможет добру, и будет наказан тот, кто делает зло. Бог в конце концов расставит все по своим местам, но каждый из нас даст ответ за то, что он сделал в эти трудные годы своей молитвой, добротой…». (Преподобный Паисий Святогорец).

«Страшный суд! Судия грядет на облаках, окруженный несметным множеством небесных сил безплотных. Трубы гласят по всем концам земли и восставляют умерших. Восставшие полки полками текут на определенное место, к престолу Судии, наперед уже предчувствуя, какой прозвучит в ушах их приговор. Ибо деяния каждого окажутся написанными на челе естества их, и самый вид их будет соответствовать делам и нравам. Разделение десных и шуиих совершится само собою. Наконец все уже определилось. Настало глубокое молчание. Еще мгновение - и слышится решительный приговор Судии - одним: "приидите", другим: "отыдите". - Помилуй нас, Господи, помилуй нас! Буди милость Твоя, Господи, на нас! - но тогда поздно уже будет взывать так». (Афонский схимонах Илья (Макеевский)).

«Когда услышите, что воды Евфрата турки перекрывают в верховьях плотиной и используют их для орошения, тогда знайте, что мы уже вошли в приготовление великой той войны и таким образом приготовляется путь для двухсотмиллионного войска от восходов солнца, как говорит Откровение». (Преподобный Паисий Святогорец.

«И когда встанем на Страшный суд, кто даст лучший ответ?..». (Преподобный Силуан Афонский).

«Возможно, что и вам придется пережить многое из того, о чем говорится в Апокалипсисе». (Преподобный Паисий Святогорец).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".