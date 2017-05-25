Афонский монастырь, в котором жил преподобный Антоний Киево-Печерский, отмечает панигир

Афонский монастырь Эсфигмен 25 мая, в день Вознесения Господня, отмечает панигир.

Свято-Вознесенский монастырь Эсфигмен в иерархии святогорских монастырей занимает 18 место. Он расположен в восточной части монашеской республики, недалеко от Хиландара.

Сведений о происхождении названия обители несколько. Некоторые исследователи считают, что оно связано с именем некого монаха Эсфигмена.

Как действующий монастырь он был известен уже в X веке. Однако построил его, намного раньше, в V веке святой император Феодосий II, которому также помогала его сестра – святая Пульхерия.

За историю своего существования, монастырь трижды уничтожали пираты, и трижды его восстанавливали святогорцы. Примечательно, что в XIV веке настоятелем обители был святитель Григорий Палама.

Свято-Вознесенский соборный храм, престольный праздник которого отмечается сегодня, был построен в XIX-XX веке при поддержке императора Российской империи. Он украшен фресками 1806 года.

О связях монастыря Эсфигмен с нынешней Украиной свидетельствует то, что еще преподобный Антоний Киево-Печерский, основатель монашества на Руси, принял монашеский постриг и жил именно здесь. Сегодня над кельей на склоне скалы, где жил святой, построен храм в его честь. Сама келья сохранилась в первозданном виде. На ее стенах размещены две иконы – Пресвятой Богородицы и святого Антоний, перед которой постоянно горит лампадка. До наших дней сбереглись доски, на которых спал преподобный.

В библиотеке обители хранится множество старинных рукописей и святынь. А именно: часть Животворящего Креста Косподнего, глава святого апостола Иакова Алфеева, часть глав святых епископа Парфения, патриарха Афанасия, стопа Марии Магдалины, крест святой Пульхерии, и ценная икона Христа Спасителя VII века из мозаики и чтимая икона Пресвятой Богородицы «Милующая» и частицы мощей многих святых.

Также монастырь известен тем, что в ХХ веке в нем жил преподобный Паисий Святогорец.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".