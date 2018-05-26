Святитель Никодим, архиепископ Сербский – святой афонский писатель и богослов

Православная Церковь 24 мая (по новому стилю) отмечала день памяти Святителя Никодима, архиепископа Сербского. Святой был богословом, православным писателем и переводчиком.

Свой монашеский путь он начал на Святой Горе, в монастыре Хиландар.

Позже, с 1312 по 1316 год, он был игуменом этой обители.

О его происхождении и жизни до монашеского пострига известно не много.

Иеромонах Гервасий, живший в монастыре Хиландар, писал о святителе, как о выходце из сербской страны.

Игумен Никодим отправился в Константинополь к патриарху Никону и императору Андронику. Его миссией стало примирение враждующих правителей. Он просил короля Сербии Милутина, чтобы он помирился со своим сыном Стефаном, который находился в ссылке. Наставления святителя подействовали на него, правитель сменил гнев на милость.

В 1317 году святителя Никодима избрали архиепископом «всея Сербския и Поморския земли». Поэтому ему пришлось покинуть Афон и отправиться на родину, в Сербию.

Здесь он перевел с греческого на сербский язык устав святого Саввы Освященного. Переводя Иерусалимский типик, святитель отметил, что еще Савва Сербский желал, чтобы церковная жизнь Сербии устраивалась согласно Иерусалимской традиции и уставу Саввы Освященного.

Это пожелание святого он исполнил.

Святитель также занимался составлением синаксаря – вносил даты смерти правителей и архиепископов. Затем, по этим спискам, их поминали во время богослужений.

В 1321 году святитель Никодим короновал Стефана Уроша III Дечанского.

Святитель помогал многим храмам и монастырям. К примеру, он был ктитором храмов святого Димитрия (Печская патриархия) и святителя Саввы Сербского (в Лизицах). Также он способствовал возрождению монастыря Жичу.

Помогал Афону, в частности - келье святого Саввы в Корее.

Святитель благословил, чтобы этой келье архиепископы из Сербии предоставили все, что когда-то посчитал нужным сам святой Савва.

Известно, что служа сербскому народу, святитель Никодим выступал против всевозможных ересей. В службе, которую в 1404 -1412 годах посвятил ему епископ Марк, о святителе говорится, как о «секире, посекающей намерения еретиков, приходящих из иноплеменных народов».

В сане епископа святитель служил 8 лет. Он умер 24 мая (по новому стилю) 1324 года. Его мощи находятся в храме святого Димитрия в Печи, ктитором которого он был.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".