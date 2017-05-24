На Святой Горе непрестанно молятся об Украине – игумен афонского монастыря в Киево-Печерской лавре (фото)

Делегация из афонского монастыря Ксенофонт посетила Киево-Печерскую лавру.

Игумен святогорской обители архимандрит Алексий (Мадзирис), благочинный и братия монастыря посетили лаврские пещеры, помолились святым отцам Печерским.

Затем гости из Греции на встрече с наместником Киево-Печерской лавры митрополитом Павлом обсудили историю тысячелетней связи Святой Горы с нашей страной. Во время беседы также обсуждались вопросы, касающиеся проблем религии в Украине.

Игумен Алексий сказал, что насельники Святой Горы непрестанно молятся Богу о стойкости каноничной православной веры и о мире в Украине.

Во время своего пребывания в лавре гости со Святой Горы молились на всенощном бдении в Успенском соборе, которое возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Также гости со Святой Горы молились за божественной литургией в воскресенье, 21 мая, в Успенском соборе лавры.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".