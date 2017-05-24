В Крыму построят церковь в честь афонского святого

В селе Муромское, в Крыму, летом начнутся строительные работы по возведению храма в честь афонского святого - преподобного Паисия Святогорца.

Будущий храм станет подворьем одного из греческих православных монастырей. Место строительства церкви выбрали не случайно. Красивую местность возле озера в крымском селе издавна заселяли таврические греки.

Куратор строительного проекта Сергей Кирсанов рассказал, что на данный момент, по благословению митрополита Лазаря (Швеца), уже сформирована община будущей церкви.

Освящение закладного камня запланировано в день рождения святого – 25 июля.

По этому случаю ожидается приезд представителей высшего духовенства.

Предполагается, что храмовый комплекс будет состоять из: крестильного храма, колокольни и паломнического центра с отелем.

*** Преподобный Паисий Святогорец – почитаемый во всем православном мире афонский святой, жил в ХХ веке. Арсе́ниос Эзнепи́дис – будущий старец Паисий родился в 1924 году в Каппадокии. В 1954 году принял монашество на Святой Горе. С 1958 по 1962 год жил в монастыре в Стомио. В 1964 вернулся на Афон, где прославился как опытный духовник и подвижник. В 1994 год в обители Иоанна Богослова, на территории материковой Греции он умер. Был канонизирован Константинопольским Патриархатом в 2015 году.

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".